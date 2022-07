McLaren: "Positiv überrascht" von Form nach Updates

Der Australier verweist auf "Probleme an manchen Stellen der Strecke", geht aber nicht ins Detail. Die Neuteile am MCL36 aber hätten geholfen: "Im Qualifying aber fühlte es sich schon besser an. In manchen Abschnitten hatte ich den Eindruck, es sind uns Fortschritte gelungen, in anderen Teilen habe ich nicht das machen können, was ich wollte. Es ging aber in die richtige Richtung."

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.