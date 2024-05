Formel-1-Liveticker: Miami-Grand-Prix sorgt für neuen US-Quoten-Rekord

Lando Norris hat im Rahmen des Miami-Wochenendes darüber gesprochen, wie es sich in den USA aktuell mit dem Bekanntheitsgrad der Formel-1-Fahrer verhält. Können sie sich unbemerkt bewegen? "Ich meine, ich wurde überall erkannt, wo man hingeht. Ich bin mir sicher, dass jeder Fahrer ein wenig erkannt wird, vor allem seit Drive To Survive und so weiter. Es gibt an fast jedem Ort mehr Leute, die nur fernsehen und keine speziellen Rennsportfans sind, die dich erkennen. Es ist also definitiv schwieriger als noch vor ein paar Jahren." Auch generell hat die Formel 1 in den USA große Schritte gemacht, was an Norris nicht vorbeigegangen ist: "Es wuchs sehr schnell, als wir hierher kamen. Austin war schon immer ein sehr großes Rennen. Mit Drive to Survive hat sich das massiv beschleunigt. Als wir das erste Mal nach Miami kamen, war es schon groß, und es ist immer noch groß, und es wird weiter wachsen. Ich glaube, dass es in Amerika schon ziemlich groß ist. Es waren also schon immer große Rennen, vor allem wenn man Vegas, Miami und Austin hat. Ich denke, das sind drei großartige Orte."

Auch wenn natürlich alle davon ausgehen, dass Adrian Newey, so er denn nicht in Rente geht, bei Ferrari oder Aston Martin anheuert, macht sich ein Team kleine Hoffnungen, für die er bereits gearbeitet hat: Williams . Teamchef James Vowles hat in Miami darüber gesprochen, was das Team Newey bieten könnte und warum ein Schritt zurück in der Vergangenheit ein Schritt nach vorne für alle bedeuten könnte: "Aus der Williams-Perspektive ist es natürlich so, dass Adrian dort zum ersten Mal wirklich seine Zähne gezeigt hat. Und ich denke, wir sind ein Team ohne Politik. Wir sind ein kleines Team, das versucht, den Weg zurück an die Spitze zu finden. Und ich denke, es könnte perfekt zu jemandem passen, der sich einer solchen Herausforderung stellen möchte. Darüber hinaus ist das Tolle an Williams, dass es sich den familiären Charakter bewahrt hat. Wir werden nicht von einem OEM gesteuert. Wir werden nur von einer Gruppe von Individuen angetrieben, die dabei sein wollen. Und es geht um echten Rennsport. Ich hoffe, das kommt ihm zugute. "

Nicht nur konnten die Veranstalter des Miami-Grand-Prix einen Zuwachs an Zuschauern an der Strecke verzeichnen, auch an den Fernsehern begeisterte das Rennen die Massen. Mit 3,1 Millionen Zuschauern im Schnitt auf dem übertragenden Sender ABC stellte das Rennen in Miami einen neuen Zuschauerrekord an den TV-Bildschirmen auf. Zuvor war das der erste Miami-Grand-Prix 2022 mit 2,6 Millionen im Schnitt. Vergangenes Jahr lag die Zahl der TV-Zuschauer noch bei 2,1 Millionen im Schnitt. Das Sprintrennen am Samstag, das von ESPN übertragen wurde, erreichte mit 946.000 Zuschauern die höchste Einschaltquote in den USA seit Einführung des Formats im Jahr 2021. Eins kann man festhalten: Miami zieht in den USA.

