Formel-1-Liveticker: Großer Ferrari-Angriff mit Updates in Imola?

Der Große Preis von Miami erfreute sich in diesem Jahr großer Beliebtheit. Die Veranstalter meldeten das Rennwochenende mit 275.000 Zuschauern als ausverkauft, das war ein Zuwachs von über 5.000 Zuschauern mehr als vergangenes Jahr und 45.000 mehr als noch beim ersten Formel-1-Auftritt 2022. Ein bisschen Ärger gab es aber dennoch am Wochenende, denn die horrenden Preise für Getränke und Speisen haben viele Fans in Aufruhr versetzt. Einige Fotos sind durchs Netz gegangen, die zum Beispiel eine Lobster Roll, also Hummer, für 280 Dollar ausgewiesen hat. Tom Garfinkel, CEO des Miami GP, hat darauf geantwortet: "Neulich hat jemand einen Tweet verschickt, in dem stand, dass eine Hummerrolle 280 Dollar kostet, und er hat ihn kommentarlos verschickt", sagte Garfinkel. "Und der Kontext, der nicht enthalten war, war, dass es für eine Suite war. Es war eine Hummerrolle, für wahrscheinlich 10 Personen, für 280 Dollar." Die Veranstalter haben auch sogenannte Campus Tickets zu 150 Dollar verkauft, mit denen man in den Oberrang des Stadions konnte, aber auch verschiedene Punkte an der Strecke gut sehen konnte. Zudem wurde versichert, dass es rund um die Strecke auch bezahlbarere Optionen für Essen und Trinken zur Verfügung standen.

In Miami hatte McLaren mit umfassenden Updates vieles richtig gemacht, egal unter welchen Umständen, aber Lando Norris konnte den Sieg feiern. Ferrari wird in Imola nachlegen, das stimmt Teamchef Frederic Vasseur zuversichtlich, wie er bei Sky sagte: "Ich bin sicher, dass wir in Imola ein besseres Rennen haben werden als dieses. Wir wissen, dass jeder bisher eine Menge Updates gebracht hat, aber wir waren trotzdem vor einigen Autos. Wir haben einen Punkt in der Entwicklung des Autos erreicht, an dem man Zehntel und nicht Sekunden gewinnt, wenn man etwas Neues bringt. Vor Jahren konnte dies passieren. McLaren hat an diesem Wochenende ein riesiges Paket an Updates gebracht, aber trotzdem war das Auto nicht eine halbe Sekunde schneller als alle anderen." Vasseur hat sich in einer Medienrunde nach dem Rennen auch dagegen gewehrt, dass man jetzt in Imola das Update bringt, weil es das erste Heimrennen der Saison für Ferrari ist: "Bei der Entwicklung geht es nicht darum, dass wir etwas in Imola bringen wollen, weil es in Italien ist: Wir treiben die Entwicklung voran, und sobald wir fertig sind, produzieren wir Teile. Die Tatsache, dass Imola in der Nähe der Fabrik liegt, trägt ebenfalls dazu bei, dass wir etwas bringen können, weil wir die Teile etwas später freigeben können. Aber nein, das hat nichts mit Italien zu tun."

© Copyright 1‌996 - ‌2024 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.