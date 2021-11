Formel-1-Liveticker: Hamilton in Saudi-Arabien wieder unerreichbar?

In Katar freute man sich bei Red Bull darüber, dass Hamilton auf den Geraden keinen ganz so großen Vorteil wie in Brasilien mehr hatte. Die schlechte Nachricht: Hamilton absolvierte das Doha-Wochenende mit einem langsameren Motor. Andrew Shovlin von Mercedes verrät: "Es gibt zwei [Motoren], mit denen wir fahren." "Hier [in Katar] war der mit weniger Leistung im Auto", verrät er und Toto Wolff kündigt in dem Zusammenhang an, dass man in Saudi-Arabien, wo es lange Geraden gibt, wieder den leistungsstärkeren Motor einbauen wird. Keine guten Nachrichten also für Red Bull. Denn dann könnte Hamilton wieder ähnlich überlegen wie in Brasilien sein ?

