Formel-1-Liveticker: Red Bull in Barcelona "chancenlos"

"Ich denke, die Pace schlägt am Samstag in die Richtung von Red Bull aus - am Sonntag vermutlich in unsere Richtung", hat auch Toto Wolff bemerkt und erklärt: "Unser Auto scheint mit den Reifen gut umzugehen." Genau das spricht in Monaco aber für die Bullen. Denn im Fürstentum gilt das Qualifying bereits (mindestens) als halbe Miete, weil das Überholen dort fast unmöglich ist. Helmut Marko glaubt auch, dass Red Bull in Monaco gewinnen kann, "wenn wir unsere Qualifying-Stärke behalten." Der Österreicher erklärt bei 'Sky': "Wenn du in Monaco vorne stehst, dann bleibst du vorne. Da gibt es kein Überholen. Das ist die Hoffnung." Allerdings müssen die Bullen ihre Stärke dann auch umsetzen. Denn in drei der vier Saisonrennen stand bislang Mercedes auf Pole.

