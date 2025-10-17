Hamilton: F1-Saison 2025 hat für Ferrari nur noch "Testwochenenden"

(Motorsport-Total.com) - So hatte man sich bei Ferrari den Verlauf der Formel-1-Saison 2025 nicht vorgestellt. Nach 18 von 24 Grands Prix wartet man noch immer auf einen Sieg. Lewis Hamilton, der im Winter mit jeder Menge Erwartungen nach Maranello gekommen ist, hat es als Ferrari-Pilot noch nicht einmal auf das Podium eines Sonntagsrennens geschafft. Einzig in Sprints sind ihm im Ferrari bisher Top-3-Platzierungen gelungen, darunter der Sieg im Shanghai-Sprint.

© circuitpics.de Kriegen Lewis Hamilton und Ferrari noch die Kurve? Zoom Download

In der Formel-1-Konstrukteurswertung 2025 liegt Ferrari bei noch sechs ausstehenden Rennwochenenden (drei davon mit Sprints) auf dem dritten Rang. Zwar ist Platz zwei, den aktuell Mercedes belegt, noch in Reichweite. Andererseits aber kann Ferrari auch noch hinter Red Bull auf den vierten Platz der WM-Tabelle abrutschen.

Der Fokus liegt bei Ferrari längst auf 2026. Die verbleibenden Rennen der laufenden Saison 2025 will man ganz bewusst als "Tests" nutzen, um in der neuen Saison dann besser abzuschneiden. "Ich sehe diese kommenden sechs Rennen wirklich als ultimative Testwochenenden für uns. Es muss darum gehen, weiter zu lernen und unsere Prozesse zu verbessern", sagt Lewis Hamilton.

© LAT Images Hamilton im Gespräch mit seinem Renningenieur Riccardo Adami Zoom Download

"Wie ich schon mal gesagt habe, hatten wir bei den zurückliegenden Rennen immer mal wieder vielversprechende Ansätze, die wir dann aber nicht umgemünzt haben. Deshalb muss es jetzt darum gehen, diese guten Dinge zu wiederholen, weiter an ihnen zu arbeiten und gleichzeitig die Dinge, die nicht funktionieren, abzustellen", so Hamilton.

Als einen Aspekt in diesem Zusammenhang nennt der Ferrari-Pilot im ersten Jahr das Thema "weitere Verbesserung unserer Kommunikation". Unter anderem das soll helfen, an den anstehenden "Testwochenenden" doch noch das eine oder andere gute Ergebnis einzufahren.

"Unterm Strich ist es doch so, dass alle in der Fabrik ein gutes Ergebnis wirklich verdienen", sagt Hamilton und unterstreicht: "Unser ganz klarer Fokus muss daher darauf liegen, wirklich jeden Punkt, den wir kriegen können, auch einzufahren. Es muss darum gehen, unsere Performance an den Wochenenden absolut zu maximieren. Und ich glaube ganz fest, dass wir das schaffen können."