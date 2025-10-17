Mit Russell und Antonelli: Mercedes hält am eigenen Masterplan für 2026 fest

(Motorsport-Total.com) - Als der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton im Frühjahr 2024 seine überraschende Entscheidung bekanntgab, zur Saison 2025 zu Ferrari zu wechseln, da wandte sich Mercedes seinen eigenen Reihen zu und übertrug George Russell die Rolle des Teamleaders. Gleichzeitig beschleunigte das Team sein Programm rund um Youngster Kimi Antonelli, um den italienischen Teenager auf ein früher als geplantes Formel-1-Debüt vorzubereiten.

In ihrem ersten gemeinsamen Jahr war es für Russell und Antonelli schwierig, die Mercedes-Performance im Vergleich zur Konkurrenz einzuschätzen. Teamchef Toto Wolff bezeichnete den F1 W16 als "Überraschungskiste", die zwar zwei Siege einbrachte, aber auch viele mittelmäßige Wochenenden. Nicht gerade hilfreich war ein Update der Radaufhängung, das das Team mehrere Wochen lang in die Irre führte, bevor man schließlich zur Ausgangsbasis zurückgekehrt ist.

Doch trotz der schwankenden Form hat sich gezeigt, dass Mercedes mit seiner Entscheidung, Russell zu unterstützen, Recht behalten hatte. Nachdem er seit Hamiltons Weggang nun endgültig der "Mann im Haus" ist, hat Russell einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, um diese Rolle sogar noch zu festigen.

Russells Reifeprozess mit dem Ziel WM-Titel

Russells Qualifying-Fähigkeiten standen nie in Frage, nachdem er Hamilton schon während ihrer gemeinsamen Zeit über eine Runde hinweg geschlagen hatte. Seither aber er seinen Qualifying-Speed mit einer Gelassenheit unter Druck gepaart, sodass seine Siege in dieser Saison in Kanada und Singapur wie blanke Routine wirkten.

"Er war dieses Jahr beeindruckend. Ich habe keine Fehler gesehen", lobt Toto Wolff. "Es gab Wochenenden, an denen er selbst sagte, er hätte mehr tun können und es sei kein gutes Rennen gewesen. Aber das passiert jedem Fahrer. Man sieht aber, wenn alles zusammenpasst, das Auto perfekt eingestellt ist und der Fahrer alles im Griff hat, dann wird alles zu einer dominanten Formel. Genau das haben wir gesehen."

Das ist weit entfernt von Russells Fehler in Singapur 2023, als er beim Kampf um den Sieg gegen Ferrari-Pilot Carlos Sainz und McLaren-Pilot Lando Norris die Mauer touchierte und das Rennen beenden musste. "Ich denke, wir haben solche Momente in der Vergangenheit gesehen, aber in letzter Zeit nicht mehr. Und das ist der Fortschritt, den er in diesem Jahr gemacht hat, nämlich dass solche Dinge nicht mehr passieren", so Wolff.

Russell stimmt zu: "Ich bin heute ein ganz anderer Fahrer als noch vor ein paar Jahren. Ich fühle mich kompletter und selbstbewusster. Ich weiß genau, was ich unter bestimmten Umständen tun muss. Ich fühle mich bereit, um den WM-Titel zu kämpfen. Ich fühle mich bereit für den nächsten Schritt."

Auf Nachfrage für die englischsprachige Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, was sich seit 2023 genau geändert hat, antwortet Russell: "Ich denke, es kommt mit der Erfahrung, einfach zu wissen, wie man jede Situation optimal nutzt. Vor ein paar Jahren bin ich wahrscheinlich etwas angespannter gefahren und habe mir in Situationen, in denen ich es nicht hätte tun sollen, zu viel Druck gemacht. Jetzt fühle ich mich einfach viel entspannter."

"Als es eine Stunde vor dem Rennen [in Singapur] regnete, sagte ich mir einfach: 'Es ist, wie es ist. Das gilt für alle gleichermaßen. Ich kann nichts daran ändern, also ergibt es keinen Sinn, sich darüber zu ärgern.' Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich noch etwas anders reagiert."

Umgang mit den Verstappen-Gerüchten

Das bedeutet jedoch nicht, dass Russells ausgeweitete Rolle als Teamleader völlig unumstritten war. Es ist bekannt, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff in der für sein Team schwierigsten Phase der Saison 2025 Sondierungsgespräche mit Max Verstappens Entourage führte.

Russell zeigte sich in der Öffentlichkeit tapfer und sagte, es sei nur normal, dass Mercedes die Möglichkeiten eines Vertrags mit dem besten verfügbaren Fahrer sondiere. Und obwohl er erklärte, er werde nicht derjenige sein, der Platz mache, hätte dies dennoch seinen Status im Team nach nur einer Saison in Frage gestellt.

"Ich nehme das nicht persönlich, denn ich habe von Anfang an klargestellt, dass ich mit jedem als Teamkollege gut leben kann", sagt Russell, gestärkt durch seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem siebenmaligen Weltmeister Hamilton. "Wer auch immer mein Teamkollege sein wird, es kümmert mich nicht."

Doch die Gespräche mit Verstappen und die anschließenden Verzögerungen bei der Fertigstellung von Russells Vertrag unterstrichen die ungewöhnliche Situation, dass Russell von Wolff und Mercedes gemanagt wird und daher nicht vollständig über sein eigenes Schicksal bestimmen kann.

Nun sind alle Details geklärt. Die genaue Laufzeit von Russells neuem Vertrag ist nicht öffentlich. Es wäre aber keine Überraschung, wenn darin viel Flexibilität enthalten wäre. Mercedes wird voraussichtlich in der neuen Regelära der Formel 1 im nächsten Jahr einen fulminanten Start hinlegen, was das Team für Fahrer wie Verstappen immer noch attraktiv machen könnte, sollte sich Red Bull deutlich schwerer tun.

In einem Gespräch für die englischsprachige Ausgabe von Motorsport.com vor einigen Monaten gab Russell zu bedenken, dass Flexibilität im Vertrag "in beide Richtungen funktionieren sollte", da er nicht möchte, dass ihm die Hände gebunden wären, wenn das gegenteilige Szenario eintritt und sich später konkurrenzfähigere Optionen ergeben sollten.

Deshalb sehnte er sich auch nicht unbedingt nach langfristiger Stabilität. "Priorität ist ein Auto, mit dem man die Weltmeisterschaft gewinnen kann, und ich möchte, dass das bei Mercedes ist", so Russell. "Ich denke, Fahrer, die langfristige Verträge anstreben, brauchen diese Sicherheit. Ich hatte noch nie einen langfristigen Vertrag und ich brauche auch keinen, denn es sollte immer um die Performance gehen. Und wenn ich keine bringe, dann sollte das Team nicht an mich gebunden sein. So einfach ist das."

Wenn Mercedes wieder den Weg zurück in den Titelkampf findet, wird Russell endlich die Chance bekommen, die er so lange gesucht hat, nachdem er gerade zu dem Zeitpunkt zum Team gestoßen ist, als dessen Performance zu Beginn der Ground-Effect-Ära nachließ. Zu sehen, wie sein ehemaliger Formel-2-Rivale Lando Norris um den WM-Titel kämpft, hat seinen eigenen Wunsch, die gleiche Chance zu bekommen, nur noch verstärkt.

"Ich bin definitiv hungriger denn je", sagt Russell und gibt zu: "Ich hätte gehofft, dass ich nach sieben Saisons inzwischen mindestens ein Jahr lang um den Titel gekämpft hätte. Als ich zu Mercedes kam, dachten wir, dass jedes Jahr ein Kampf um den Titel werden würde. Leider ist es nicht so gekommen."

"Vor zwei Jahren hätte wohl niemand vorhergesagt, dass McLaren diesen Schritt machen würde. Lando war fünf Jahre bei ihnen und hatte auch keine Chance. Man muss einfach akzeptieren, dass das die Natur der Formel 1 ist. Das war schon immer so. Michael Schumacher war schon in seinem fünften Jahr bei Ferrari, in seinen 30ern, bevor er mit ihnen Weltmeister wurde. Ich bin 27, also habe ich noch etwas Zeit."

Antonelli gewöhnt sich an das Leben in der Formel 1

Auf der anderen Seite der Mercedes-Box gab es ebenfalls schon seit einiger Zeit keine Zweifel mehr am Verbleib von Kimi Antonelli im Team. Aber die offizielle Bestätigung, dass der 19-jährige Italiener bleiben wird, wird ihm, der auf harte Weise in den Formel-1-Strudel hineingezogen wurde, neuen Auftrieb geben.

Toto Wolff hat nie bestritten, dass er Antonelli eine harte Probe auferlegt hat, indem er ihn zunächst im ersten Freien Training in Monza 2024 ins Auto gesetzt hat, was nach einer faszinierend schnellen Runde mit einem Unfall endete.

Dann kam die ganze Erfahrung hinzu, früher als er es sich jemals erträumt hatte, in die Königsklasse aufzusteigen, wo er insbesondere bei seinem Heimspiel in Imola mit der Aufmerksamkeit und Energie zu kämpfen hatte. Und als sich das Update der Hinterradaufhängung als ein Schritt in die falsche Richtung erwies, war er völlig verloren.

Diese Entwicklung und die Realität des extrem engen Feldes in der Formel 1 haben Antonellis unvermeidliche Anfängerfehler nur noch größer und folgenschwerer erscheinen lassen als sie es in anderen Jahren gewesen wären. Aber nachdem Wolff Antonelli in der Öffentlichkeit vehement verteidigt hatte, versuchte er in Monza 2025 nun eine andere Taktik und zeigte seinem Wunderkind eher die kalte Schulter, indem er dessen Performance als "unzureichend" bezeichnete.

Antonelli reagierte mit stärkeren Wochenenden und Top-5-Platzierungen in Baku und Singapur, zusätzlich zu seinem ersten Podestplatz (Montreal) und seiner Sprint-Pole (Miami). So hatte Mercedes genügend Beweise dafür, dass die Entscheidung, Antonelli zu fördern, kein Fehler war.

"Er hat uns in der ersten Saisonhälfte genug gezeigt, um unsere Erwartungen zu bestätigen, dass er das Talent hat, in der Formel 1 zu fahren und bei Mercedes zu sein", sagt Andrew Shovlin, Technischer Direktor an der Rennstrecke. "Wir haben unsere Vorbereitungen intensiviert und unterschiedliche Dinge ausprobiert, um uns auf die verbleibenden Rennwochenenden vorzubereiten. Und wir werden so lange weiter daran arbeiten, bis wir es richtig hinbekommen."

Jetzt, da Mercedes an seinem ursprünglichen Masterplan festhält, kann Antonelli genau das tun, ohne sich umschauen zu müssen. Seine anfänglichen Schwierigkeiten können aus dem Weg geräumt werden, damit er vollständig vorbereitet ist für die Formel-1-Saison 2026, in der Mercedes ihn und Russell zu neuen Höhen führen will.