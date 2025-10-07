Formel-1-Ikone Button warnt: Hamiltons Zukunft entscheidet sich 2026

(Motorsport-Total.com) - Jenson Button als der Formel-1-Weltmeister von 2009 hat vorausgesagt, dass die Regeländerungen für 2026 zeigen werden, ob Lewis Hamilton "in Bestform ist - oder ob wir einen Lewis sehen werden, der vielleicht seinen Abschied vorbereitet".

Hamilton wechselte zu Beginn der Formel-1-Saison 2025 in einem spektakulären Schritt von Mercedes zu Ferrari - nach einer erfolgreichen zwölfjährigen Zusammenarbeit mit dem Team aus Brackley, mit dem er sechs seiner sieben WM-Titel sowie acht Konstrukteurstitel gewann.

Seit seinem Wechsel nach Maranello hat Hamilton jedoch größere Anpassungsschwierigkeiten als erwartet - im Team, mit der Sprache und im Umgang mit dem Ferrari-Antrieb. Teamchef Fred Vasseur räumte bereits ein: Sowohl er selbst als auch der siebenfache Weltmeister hätten die Herausforderung des Wechsels "unterschätzt".

Auch wenn Hamilton in seiner ersten Ferrari-Saison mit Problemen kämpft, liegt er derzeit mit 125 Punkten auf Platz sechs der Fahrerwertung. Er gewann in China seinen ersten Sprint für die Scuderia, und seine besten Grand-Prix-Ergebnisse 2025 waren jeweils vierte Plätze in Imola, Spielberg und Silverstone. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Button kann sich Hamiltons Rücktritt vorstellen

"Er hatte dieses Jahr schon einige brillante Momente", sagte Button bei Sky. "Ich denke da besonders an den Sprint in Shanghai - das war sehr beeindruckend. Doch es fehlt ihm an Konstanz, um volles Vertrauen in das Auto zu entwickeln. Er hat nicht mehr sein eingespieltes Team um sich, wie in all den Jahren bei Mercedes als Weltmeister. Das braucht einfach Zeit."

2026 steht die Einführung eines völlig neuen Technischen Reglements an, das laut Button einen entscheidenden Wendepunkt für den inzwischen 40-jährigen Hamilton darstellen dürfte.

"Mit der großen Regeländerung im nächsten Jahr werden wir entweder Lewis in absoluter Topform sehen - oder einen Lewis, der sich vielleicht zum Rücktritt entschließt", meint Button.

Hamilton glaubt an den Durchbruch

Hamilton selbst sprach zuletzt über von Fortschritten in dem von Vasseur geführten Ferrari-Team. Er sagte: "Ich denke, es gibt noch Bereiche, in denen ich aggressiver werden kann. Das Auto ist manchmal recht unruhig, also fühle ich mich beim Anbremsen, wenn ich wirklich attackiere, noch nicht zu 100 Prozent sicher."

Doch es gäbe "Fortschritte" bei Ferrari, versichert Hamilton. "Verrückt ist nur, dass die Ergebnisse das nicht widerspiegeln. Trotzdem - es gibt sie. Und ich denke, wir liefern bald ein richtig gutes Wochenende ab."