Großer Preis der USA 2025 / Austin
Rennen
|Pos.
|Fahrer
|Team
|Punkte
|Abstand
|Rückstand
|Rdn.
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|25
|1:34:00.161
|-
|53
|2
|
Lando Norris
|McLaren
|18
|+0:07.959
|+0:07.959
|53
|3
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|15
|+0:07.414
|+0:15.373
|53
|
|4
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|12
|+0:13.163
|+0:28.536
|53
|5
|
Oscar Piastri
|McLaren
|10
|+0:01.142
|+0:29.678
|53
|6
|
George Russell
|Mercedes
|8
|+0:03.778
|+0:33.456
|53
|7
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|6
|+0:19.258
|+0:52.714
|53
|8
|
Nico Hülkenberg
|Sauber
|4
|+0:04.535
|+0:57.249
|53
|9
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|2
|+0:07.473
|+1:04.722
|53
|10
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1
|+0:05.279
|+1:10.001
|53
|11
|
Liam Lawson
|Racing Bulls
|0
|+0:03.208
|+1:13.209
|53
|12
|
Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|+0:01.569
|+1:14.778
|53
|13
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|0
|+0:00.968
|+1:15.746
|53
|14
|
Alexander Albon
|Williams
|0
|+0:04.254
|+1:20.000
|53
|15
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|0
|+0:03.043
|+1:23.043
|53
|16
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|+0:09.764
|+1:32.807
|53
|17
|
Franco Colapinto
|Alpine
|0
|-
|+1:36.483
|52
|18
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|+0:00.382
|+1:36.865
|52
|19
|
Pierre Gasly
|Alpine
|0
|+-1:59.218
|+1:36.083
|52
Ausfälle
|Pos.
|Fahrer
|Team
|Punkte
|Abstand
|Rückstand
|Rdn.
|-Unfall
|
Carlos Sainz
|Williams
|0
|-
|-
|5