Großer Preis der USA 2025 / Austin

Rennen

Pos. Fahrer Team Punkte Abstand Rückstand Rdn.
1
Niederlande
Max Verstappen		 Red Bull 25 1:34:00.161 - 53
2
Großbritannien
Lando Norris		 McLaren 18 +0:07.959 +0:07.959 53
3
Monaco
Charles Leclerc		 Ferrari 15 +0:07.414 +0:15.373 53
4
Großbritannien
Lewis Hamilton		 Ferrari 12 +0:13.163 +0:28.536 53
5
Australien
Oscar Piastri		 McLaren 10 +0:01.142 +0:29.678 53
6
Großbritannien
George Russell		 Mercedes 8 +0:03.778 +0:33.456 53
7
Japan
Yuki Tsunoda		 Red Bull 6 +0:19.258 +0:52.714 53
8
Deutschland
Nico Hülkenberg		 Sauber 4 +0:04.535 +0:57.249 53
9
Großbritannien
Oliver Bearman		 Haas F1 2 +0:07.473 +1:04.722 53
10
Spanien
Fernando Alonso		 Aston Martin 1 +0:05.279 +1:10.001 53
11
Neuseeland
Liam Lawson		 Racing Bulls 0 +0:03.208 +1:13.209 53
12
Kanada
Lance Stroll		 Aston Martin 0 +0:01.569 +1:14.778 53
13
Italien
Andrea Kimi Antonelli		 Mercedes 0 +0:00.968 +1:15.746 53
14
Thailand
Alexander Albon		 Williams 0 +0:04.254 +1:20.000 53
15
Frankreich
Esteban Ocon		 Haas F1 0 +0:03.043 +1:23.043 53
16
Frankreich
Isack Hadjar		 Racing Bulls 0 +0:09.764 +1:32.807 53
17
Argentinien
Franco Colapinto		 Alpine 0 - +1:36.483 52
18
Brasilien
Gabriel Bortoleto		 Sauber 0 +0:00.382 +1:36.865 52
19
Frankreich
Pierre Gasly		 Alpine 0 +-1:59.218 +1:36.083 52

Ausfälle

Pos. Fahrer Team Punkte Abstand Rückstand Rdn.
-Unfall
Spanien
Carlos Sainz		 Williams 0 - - 5
