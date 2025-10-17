  1. Home
  2.  > 
  3. Ergebnisse
  4.  > 
  5. 2025
  6.  > 
  7. Austin
  8.  > 
  9. 1. Training

Großer Preis der USA 2025 / Austin

1. Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:33.294 --- 23
2 27
Deutschland
Nico Hülkenberg 		Sauber 1:33.549 + 0.255 24
3 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:33.573 + 0.279 26
4 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:33.639 + 0.345 23
5 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:33.648 + 0.354 26
6 23
Thailand
Alexander Albon 		Williams 1:33.920 + 0.626 27
7 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:33.931 + 0.637 27
8 44
Großbritannien
Lewis Hamilton 		Ferrari 1:33.965 + 0.671 25
9 6
Frankreich
Isack Hadjar 		Racing Bulls 1:34.155 + 0.861 25
10 87
Großbritannien
Oliver Bearman 		Haas F1 1:34.333 + 1.039 27
11 31
Frankreich
Esteban Ocon 		Haas F1 1:34.368 + 1.074 26
12 5
Brasilien
Gabriel Bortoleto 		Sauber 1:34.478 + 1.184 24
13 22
Japan
Yuki Tsunoda 		Red Bull 1:34.531 + 1.237 24
14 18
Kanada
Lance Stroll 		Aston Martin 1:34.610 + 1.316 23
15 30
Neuseeland
Liam Lawson 		Racing Bulls 1:34.619 + 1.325 25
16 43
Argentinien
Franco Colapinto 		Alpine 1:34.653 + 1.359 25
17 10
Frankreich
Pierre Gasly 		Alpine 1:34.665 + 1.371 24
18 12
Italien
Andrea Kimi Antonelli 		Mercedes 1:34.737 + 1.443 27
19 55
Spanien
Carlos Sainz 		Williams 1:35.874 + 2.580 9
20 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:36.080 + 2.786 18
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen