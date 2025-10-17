Großer Preis der USA 2025 / Austin
1. Training
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:33.294
|---
|23
|2
|27
|
Nico Hülkenberg
|Sauber
|1:33.549
|+ 0.255
|24
|3
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:33.573
|+ 0.279
|26
|
|4
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:33.639
|+ 0.345
|23
|5
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:33.648
|+ 0.354
|26
|6
|23
|
Alexander Albon
|Williams
|1:33.920
|+ 0.626
|27
|7
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:33.931
|+ 0.637
|27
|8
|44
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:33.965
|+ 0.671
|25
|9
|6
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:34.155
|+ 0.861
|25
|10
|87
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|1:34.333
|+ 1.039
|27
|11
|31
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|1:34.368
|+ 1.074
|26
|12
|5
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|1:34.478
|+ 1.184
|24
|13
|22
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|1:34.531
|+ 1.237
|24
|14
|18
|
Lance Stroll
|Aston Martin
|1:34.610
|+ 1.316
|23
|15
|30
|
Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:34.619
|+ 1.325
|25
|16
|43
|
Franco Colapinto
|Alpine
|1:34.653
|+ 1.359
|25
|17
|10
|
Pierre Gasly
|Alpine
|1:34.665
|+ 1.371
|24
|18
|12
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:34.737
|+ 1.443
|27
|19
|55
|
Carlos Sainz
|Williams
|1:35.874
|+ 2.580
|9
|20
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:36.080
|+ 2.786
|18