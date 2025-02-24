  1. Home
  2.  > 
  3. Ergebnisse
  4.  > 
  5. 2025
  6.  > 
  7. Austin
  8.  > 
  9. Qualifying

Großer Preis der USA 2025 / Austin

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:32.510 --- 5
2 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:32.801 + 0.291 6
3 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:32.807 + 0.297 6
4 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:32.826 + 0.316 6
5 44
Großbritannien
Lewis Hamilton 		Ferrari 1:32.912 + 0.402 6
6 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:33.084 + 0.574 6
7 12
Italien
Andrea Kimi Antonelli 		Mercedes 1:33.114 + 0.604 6
8 87
Großbritannien
Oliver Bearman 		Haas F1 1:33.139 + 0.629 6
9 55
Spanien
Carlos Sainz 		Williams 1:33.150 + 0.640 6
10 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:33.160 + 0.650 6
11 27
Deutschland
N. Hülkenberg 		Sauber 1:33.334 --- 6
12 30
Neuseeland
L. Lawson 		Racing Bulls 1:33.360 + 0.026 6
13 22
Japan
Y. Tsunoda 		Red Bull 1:33.466 + 0.132 6
14 10
Frankreich
P. Gasly 		Alpine 1:33.651 + 0.317 6
15 43
Argentinien
F. Colapinto 		Alpine 1:34.044 + 0.710 6
16 5
Brasilien
G. Bortoleto 		Sauber 1:34.125 --- 8
17 31
Frankreich
E. Ocon 		Haas F1 1:34.136 + 0.011 8
18 18
Kanada
L. Stroll 		Aston Martin 1:34.540 + 0.415 7
19 23
Thailand
A. Albon 		Williams 1:34.690 + 0.565 9
20 6
Frankreich
I. Hadjar 		Racing Bulls --- --- 2
