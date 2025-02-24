Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis der USA 2025 / Austin
Qualifying
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:32.510
|---
|5
|2
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:32.801
|+ 0.291
|6
|3
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:32.807
|+ 0.297
|6
|
|4
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:32.826
|+ 0.316
|6
|5
|44
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:32.912
|+ 0.402
|6
|6
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:33.084
|+ 0.574
|6
|7
|12
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33.114
|+ 0.604
|6
|8
|87
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|1:33.139
|+ 0.629
|6
|9
|55
|
Carlos Sainz
|Williams
|1:33.150
|+ 0.640
|6
|10
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:33.160
|+ 0.650
|6
|11
|27
|
N. Hülkenberg
|Sauber
|1:33.334
|---
|6
|12
|30
|
L. Lawson
|Racing Bulls
|1:33.360
|+ 0.026
|6
|13
|22
|
Y. Tsunoda
|Red Bull
|1:33.466
|+ 0.132
|6
|14
|10
|
P. Gasly
|Alpine
|1:33.651
|+ 0.317
|6
|15
|43
|
F. Colapinto
|Alpine
|1:34.044
|+ 0.710
|6
|16
|5
|
G. Bortoleto
|Sauber
|1:34.125
|---
|8
|17
|31
|
E. Ocon
|Haas F1
|1:34.136
|+ 0.011
|8
|18
|18
|
L. Stroll
|Aston Martin
|1:34.540
|+ 0.415
|7
|19
|23
|
A. Albon
|Williams
|1:34.690
|+ 0.565
|9
|20
|6
|
I. Hadjar
|Racing Bulls
|---
|---
|2