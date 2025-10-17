Apple übernimmt Formel-1-Rechte in den USA: Mega-Deal ab 2026 fix

(Motorsport-Total.com) - Apple hat sich ab der Saison 2026 die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 in den USA gesichert. Der Technologiekonzern wird die Rennen künftig über seine Streamingplattform Apple TV ausstrahlen und löst damit den bisherigen Rechteinhaber ESPN ab.

© LAT Images Apple TV wird ab 2026 in den USA zur Heimat der Formel 1 Zoom Download

Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und soll nach Informationen der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, mehr als 140 Millionen US-Dollar pro Jahr wert sein.

Der Abschluss wurde am Wochenende des Großen Preises der USA in Austin offiziell bekannt gegeben. Ab 2026 werden sämtliche Trainings, Qualifyings und Rennen live über Apple TV verfügbar sein. Einige Sessions sollen zudem kostenlos in der App angeboten werden.

F1 TV wird in Apple TV integriert

Mit dem neuen Vertrag wird der bisher eigenständige Dienst F1 TV in den Vereinigten Staaten eingestellt. Das Angebot F1 TV Premium wird künftig in das reguläre Apple-TV-Abonnement integriert, das in den USA 12,99 US-Dollar pro Monat kostet. Für Nutzer entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Der Deal gilt als Meilenstein in der Formel-1-Vermarktung und unterstreicht den wachsenden Einfluss von Streamingdiensten auf den US-Markt. In den vergangenen Jahren hat die Serie insbesondere durch die Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" eine deutlich jüngere und vielfältigere Fangemeinde gewonnen.

Laut einer globalen Fanumfrage von Formel 1 und Motorsport Network sind 47 Prozent der neuen US-Fans zwischen 18 und 24 Jahre alt, mehr als die Hälfte davon weiblich. Jüngere Zielgruppen bevorzugen zunehmend Streamingplattformen gegenüber klassischem Fernsehen.

Apple ist kein Neuling bei Sportübertragungen

Formel-1-CEO Stefano Domenicali bezeichnete die Vereinbarung als wichtigen Schritt, um die Reichweite der Serie in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen. "Dies ist eine äußerst spannende Partnerschaft für Formel 1 und Apple, die es uns ermöglicht, unser Wachstumspotenzial in den USA mit hochwertigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen voll auszuschöpfen", sagte Domenicali.

"Wir haben in den vergangenen Jahren bereits erfolgreich bei der Produktion des Films 'F1 The Movie' zusammengearbeitet, der weltweit große Erfolge gefeiert hat. Gemeinsam wollen wir bestehende Fans noch stärker binden und neue Zuschauer durch Live-Übertragungen und ganzjährig verfügbene Inhalte gewinnen", so Domenicali weiter.

Apple ist im Bereich des Live-Sports bereits aktiv und überträgt unter anderem Spiele der Major League Baseball und der Major League Soccer. Das Unternehmen will seine bestehenden Dienste wie Apple News, Apple Music, Apple Sports und Apple Fitness+ nutzen, um neue Sportfans in den USA anzusprechen.

Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, erklärte: "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der Formel 1 zu erweitern und den Abonnenten von Apple TV in den USA exklusiven Zugang zu einer der aufregendsten und am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt zu bieten. 2026 markiert eine neue Ära mit neuen Teams, neuen Regeln und neuen Autos. Wir wollen unseren Zuschauern eine erstklassige, moderne und fanorientierte Berichterstattung bieten, wie sie nur Apple ermöglichen kann."