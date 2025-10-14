AppleTV enthüllt: Wann Brad Pitts F1-Film endlich gestreamt werden kann
Apple hat das Streamingdatum für Brad Pitts Formel-1-Film verraten - und zugleich eine große Namensänderung bei seinem Streamingdienst angekündigt
(Motorsport-Total.com) - Apple hat bekanntgegeben, wann der neue Formel-1-Film mit Brad Pitt zum Streamen verfügbar sein soll. In einer Pressemitteilung nannte der Anbieter den 12. Dezember 2025.
In derselben Pressemitteilung verkündete Apple die Umbenennung seines Streamingdienstes: Aus AppleTV+ wird demnach schlicht AppleTV - ohne das Plus-Zeichen, aber "mit einer lebendigen neuen Identität", so verspricht der US-amerikanische Anbieter. Der Formel-1-Film als Hochglanz-Produktion soll diesen Identitätswechsel als Flaggschiff begleiten.
Für Streaming-Kunden bleibt hingegen alles beim Alten: AppleTV bleibt ein kostenpflichtiges Angebot, das lediglich für einen kurzen Probezeitraum kostenlos genutzt werden kann.. Anschließend müssen User ein kostenpflichtiges Abonnement zu festen Monatsgebühren abschließen.
Mit einem AppleTV-Abo haben Nutzer Zugriff auf etliche Apple-Eigenproduktionen, darunter der Formel-1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle (hier alle Details zum Film abrufen!). Pitt spielt darin den erfahrenen Rennfahrer Sonny Hayes, der nach vielen Jahren sein Formel-1-Comeback gibt, um einem Hinterbänkler-Team zu helfen. Sein Teamkollege wird zu seinem Gegenspieler: Damson Idris als Joshua Pearce. (ANZEIGE: Den Formel-1-Film hier als DVD und Blue-ray in 4K-UHD bestellen!)
Aufwändige Produktion vor echter Formel-1-Kulisse
Inszeniert wurde der Formel-1-Film von Regisseur Joseph Kosinski, der zuletzt auch (unter anderem) mit "Top Gun: Maverick" für Aufsehen gesorgt hatte. Neben Hollywood-Größe Jerry Bruckheimer zählt auch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zu den Produzenten des Films.
Die Dreharbeiten zu "F1" fanden an Originalschauplätzen und am Rande von Grands Prix rund um die Welt statt: Zum Beispiel der Silverstone Circuit oder der Yas Marina Circuit sind als echte Formel-1-Strecken zu sehen, außerdem dient das McLaren Technology Centre in England als Basis für das fiktive Formel-1-Team von Pitt und Idris. Die aufwändige Produktion soll zwischen 200 und 300 Millionen Euro gekostet haben.
Der Formel-1-Film kam Ende Juni 2025 in die Kinos und spielte weltweit über 600 Millionen Euro ein. Er zählt damit zu den erfolgreichsten Blockbustern des Jahres - und ist zugleich der bislang erfolgreichste Film von Hauptdarsteller Pitt. Laut den Produzenten ist eine Fortsetzung denkbar, auch wenn Hamilton hierzu bereits Bedenken geäußert hat.