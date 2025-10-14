Wie sich Cadillac als "Geisterteam" auf das Formel-1-Debüt 2026 vorbereitet

(Motorsport-Total.com) - Als der Große Preis von Spanien startet, sitzt ein rund 60-köpfiges Ingenieurteam in der "Mission Control" gebannt vor den Bildschirmen und verfolgt jede Bewegung des eigenen Autos. Doch der Bolide rast nicht über den Asphalt von Barcelona, sondern dreht seine virtuellen Runden in einem Simulator in Charlotte.

© Cadillac Communications Cadillac führt bereits Rennsimulationen durch, aber mit Simulator statt Auto Zoom Download

Das Team, noch alles andere als ein gewöhnlicher Rennsupport, arbeitet zwischen zwei Operationszentren in North Carolina und Silverstone. Klingt wie ein verrücktes Szenario? Für Neueinsteiger Cadillac macht genau dieses Set-up den entscheidenden Unterschied, um das aktuelle "Geisterteam" zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten zu formen.

Der Grund für die intensiven Rennsimulationen ist simpel: Cadillac steigt in einer neuen Reglement-Periode in die Formel 1 ein und kann das Auto noch nicht auf der Strecke testen. Deshalb bereitet sich das Team in allen anderen Bereichen maximal vor, um bei der Premiere in Melbourne am 8. März 2026 sofort konkurrenzfähig zu sein.

Angesichts der Dominanz der etablierten zehn Teams steht Cadillac vor einer gewaltigen Aufgabe, und jede noch so kleine Vorbereitung zählt. "Wenn man ein neues Team aufstellt, möchte man nicht, dass das Team den Prozess eines Rennens zum ersten Mal unter realen Bedingungen durchläuft", sagt Teamchef Graeme Lowdon.

"In Melbourne wird der Druck enorm sein, weil es die Realität ist", weiß der Brite im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "Wir versuchen einfach, uns in so vielen Bereichen bestmöglich vorzubereiten."

So realistisch sind die Vorbereitungen von Cadillac

"Im Team gibt es viel Erfahrung. Auf Management-Ebene haben wir 2.500 Jahre Formel-1-Erfahrung zusammengezählt. Aber es ist das erste Mal, dass diese Leute im Cadillac-Team zusammenarbeiten." Deshalb seien die Rennsimulationen wichtig und der Realismus umfasst sogar die strikte Einhaltung eines typischen Zeitplans am Rennwochenende.

Heißt: Simulatorfahrer stehen während bestimmter Zeitfenster für simulierte Medienpflichten oder andere Aufgaben nicht zur Verfügung. An manchen Wochenenden werden gezielt Problembereiche trainiert. Später plant das Team auch, ein älteres Formel-1-Auto zu nutzen, um Boxenstopp-Übungen und weitere Vorbereitungen in der Box durchführen zu können.

© Cadillac Communications Ex-Haas-Teammanager Peter Crolla koordiniert nun bei Cadillac Zoom Download

"Es geht um alles, was die Vorbereitung auf ein Rennwochenende betrifft", so Lowdon. "Manche Simulationen decken nicht das ganze Wochenende ab, sondern nur bestimmte Prozesse und Abläufe - einige betreffen das Auto, andere die gesamte Garage-Infrastruktur."

"Es sind verschiedene Puzzleteile und parallele Arbeitsströme, und hoffentlich fügt sich alles in Melbourne zusammen, sodass wir ein reibungsloses Wochenende haben." Seit dem ersten Test im Mai führt Cadillac bei fast jedem Rennen eine entsprechende Simulation des Rennwochenendes durch.

Cadillac wechselt Personal zwischen England und Amerika

Mit Standorten auf beiden Seiten des Atlantiks, also in Silverstone, Charlotte und dem im Aufbau befindlichen US-Hauptquartier in Fishers, sorgt Lowdon dafür, dass die Mitarbeiter zwischen den Standorten rotieren, um sich an remote Arbeitsabläufe und die Kommunikation zu gewöhnen.

Inspiration holte er sich bei den Apollo-Missionen der NASA, um ein nahtloses Arbeiten in einer flachen Hierarchie zu ermöglichen. "Es sind immer Dutzende von Leuten an jedem Standort, die kommunizieren und als ein Team agieren, aber wir versuchen, die Vorstellung zu durchbrechen, dass Menschen nur an einem bestimmten Ort arbeiten", so Lowdon.

"Einige Leute, die beim Monza-Rennen im UK-Operations-Raum waren, werden beim nächsten in Charlotte sein, und umgekehrt." Lowdon ist überzeugt, dass das Team große Fortschritte macht: "Zwischen Barcelona und Monza gab es sehr offensichtliche Verbesserungen in Systemen und Prozessen.

"Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", meint der Teamchef, der auch für den Rest der Saison am Konzept der Rennsimulationen festhalten will. "Wie bei jedem wichtigen Prozess erstellen wir für alles Fehlerlisten und arbeiten diese strukturiert ab. Wir lernen ständig dazu."

Cadillac ist nicht das erste Team, das einen Multi-Standort-Ansatz wählt. Auch Red Bull Racing verfügt über identische Operations-Räume in Faenza und Milton Keynes. Mit dem schnellen Aufbau des 400-köpfigen Teams steht nun eine große Herausforderung an: die Mannschaft rechtzeitig zu einer Einheit zu formen.

Unterstützung durch GM als entscheidender Vorteil?

Ein großer Vorteil für Cadillac ist die Unterstützung durch General Motors. Das Team kann auf die hochmodernen Simulatoren in Charlotte zugreifen, die GM bereits für andere Rennprogramme nutzt. Diese Simulatoren erhielten sogar ein maßgeschneidertes Formel-1-Modell.

"Die Einrichtung bei GM ist wirklich beeindruckend", sagt Lowdon. "Sie haben fünf Driver-in-the-Loop-Simulatoren. Es war großartig, das Formel-1-Programm mit einer bereits etablierten Plattform zu starten. Wir haben nicht die Möglichkeit, das Simulator-Set-up wie andere Teams gegen ein Auto auf der Strecke zu kalibrieren, was schade ist, aber so ist es eben."

"Letztlich ist es Mathematik. Aber das wird sich mit der Zeit ergeben." Das Simulatorfahrer-Aufgebot umfasst IndyCar- und Indy-500-Sieger Simon Pagenaud, Corvette-Werksfahrer Charlie Eastwood und den zweifachen Formel-1-Piloten Pietro Fittipaldi, der über eine FIA-Superlizenz verfügt und voraussichtlich als Ersatzfahrer zur Verfügung stehen wird.

© Antoan Phu / Cadillac F1 Team Simon Pagenaud sitzt im Simulator von Cadillac Zoom Download

"Simon hat einen großartigen Job im Simulator gemacht, und es gab schon eine Beziehung zu ihm [und GM]. Charlie Eastwood fährt im Corvette-Programm, also ist er Teil der Familie. Und Pietro bringt Formel-1-Erfahrung von Haas ein", erläutert Lowdon die Auswahl.

"Wir haben viel darüber nachgedacht, diese Gruppe zusammenzustellen, und ich bin sehr zufrieden - nicht nur mit den ergänzenden Fähigkeiten, sondern auch damit, wie sie zusammenarbeiten. Niemand in der Gruppe verfolgt nur sein eigenes Ziel. Jeder hat sein eigenes Programm."

Perez und Bottas sollen bald integriert werden

Der nächste Schritt ist die Integration der für 2026 vorgesehenen Stammfahrer Sergio Perez und Valtteri Bottas. Perez hat bereits erste Simulator-Einsätze absolviert, während Cadillac noch mit Mercedes abstimmt, wann Bottas Zugang zum Simulator erhält.

"Wir haben in dieser ersten Session mit Checo schon viel gelernt", verrät Lowdon. "Valtteri war noch nicht im Simulator, aber Mercedes und Toto Wolff waren sehr flexibel und entgegenkommend. Mit der Zeit werden wir auch das hinkriegen, aber momentan haben wir andere Prioritäten, und er auch."

Der Fokus liegt auf internen Deadlines, wobei in allen Büros bereits die Countdown-Uhren auf den ersten Start im Dezember und das erste Rennen im März herunterzählen. "Wir sind auf Kurs und im Zeitplan", ist Cadillac-Teamchef Lowdon überzeugt.

Auch auf seinem Smartphone dominiert die Countdown-Anzeige: "Laut meinem Handy haben wir noch 66 Tage bis zum Start", grinste der Brite im Rahmen des Singapur-GP. "Wir liegen im Plan. Das passiert nicht zufällig. Wir haben einfach viele großartige Leute, die auf beiden Seiten des Atlantiks sehr hart arbeiten."

"Ich bin zuversichtlich, dass wir bereit sein werden, aber Melbourne ist nur der Beginn der Reise." Wenn alles nach Plan läuft, stellt sich die Frage, ob Cadillacs Ziele vielleicht zu bescheiden waren. Lowdon zitiert Mario Andretti: "Wenn du in Indianapolis um die Kurve fährst und es sich bequem anfühlt, fährst du nicht schnell genug."

"Das stimmt. Und glaubt mir, das ist kein stressfreies Unterfangen. Aber die Formel 1 ist das ultimative Mannschaftsspiel. Wir holen die besten Leute, setzen sie in ein Team, geben Energie, Richtung und Einrichtungen, damit sie ihre Arbeit machen können, und vertrauen darauf. Dann werden die Ergebnisse folgen."