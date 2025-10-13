Cadillac-Wechsel: Wann Valtteri Bottas offiziell für sein neues Team fahren darf

(Motorsport-Total.com) - Valtteri Bottas fährt im kommenden Jahr für Neueinsteiger Cadillac (alle Infos im Überblick) in der Formel 1. Das Problem: Der Finne steht aktuell noch als Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag - und während Cadillac-Teamkollege Sergio Perez bereits Testfahrten im Simulator absolviert, muss sich Bottas noch gedulden.

Doch eine Einigung könnte schon bald in Sicht sein. "Es hat Gespräche gegeben", bestätigt Bottas gegenüber Crash.net und deutet damit an, dass sein Einsatz für Cadillac näher rückt. "Ich denke, Graeme [Lowdon, Cadillac-Teamchef] und Toto [Wolff, Mercedes-Teamchef und CEO] haben ebenfalls miteinander gesprochen."

"Mercedes hat den Übergang wirklich unterstützt, also glaube ich nicht, dass sie mich in irgendeiner Weise aufhalten werden", sagt der Finne, der gemeinsam mit Mercedes sogar zweimal Vizeweltmeister wurde. Im kommenden Jahr wechselt Bottas nun zu Cadillac, die als elftes Team in die Formel 1 einsteigen werden.

"Es hat bereits Gespräche zwischen mir und Cadillac gegeben, mit Online-Meetings und so weiter, was mir erlaubt ist, und das ist in Ordnung", verrät Bottas. "Jeder versteht, dass es eine Menge Arbeit zu tun gibt und dass sie bereits für bestimmte Dinge Fahrerfeedback benötigen."

Offizieller Cadillac-Start wohl erst im Januar

Wann kann Bottas offiziell bei Cadillac loslegen? "Offensichtlich werde ich im Januar bei Cadillac beginnen, aber es wird ein paar Dinge geben, die ich hier und da schon vorher machen könnte", so der Finne, der in diesem Zusammenhang vor allem an Arbeiten im Simulator denkt.

"Darüber werden Mercedes und Cadillac tatsächlich an diesem Wochenende sprechen. Ich kann später mehr dazu sagen", ergänzt Bottas, der möglichst schnell mit den Vorbereitungen für 2026 starten möchte: "Ich habe die Anlage in Silverstone bereits besucht - habe mir alles kurz angesehen. Solche Dinge eben. Also ja, ich werde ein paar Sachen machen."

Mit den Fortschritten seines neuen Teams ist der 36-Jährige zufrieden. "Ja. Ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass alles schon so weit fortgeschritten ist. Aber ich schätze, sie haben schon vor einiger Zeit begonnen", meint Bottas. "Es gibt natürlich noch eine Menge Arbeit zu tun, aber das, was ich bisher gesehen habe, war beeindruckend und gibt mir mehr Vertrauen für die Zukunft."