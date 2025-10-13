Cadillac-Teamchef: Wollen uns keinen unfairen Vorteil verschaffen

(Motorsport-Total.com) - Cadillac würde noch in diesem Jahr gerne einen Test mit einem echten Formel-1-Auto durchführen. Das Problem: Der US-Rennstall, der im kommenden Jahr offiziell in die Königsklasse einsteigen wird, verfügt momentan noch über keinen Boliden, mit dem man testen könnte.

Das 2026er-Modell, das erste Auto des neuen Teams, wird erst im kommenden Jahr erstmals auf die Strecke gehen. Daher verfolgt Cadillac aktuell den Plan, sich von einem der bestehenden zehn Teams ein Auto für einen Test noch in diesem Jahr auszuleihen.

Teamchef Graeme Lowdon erklärt: "Wenn wir uns ein Auto von jemandem ausleihen, muss dieses Team die Genehmigung der FIA einholen, damit wir ihr Auto nutzen dürfen. Und wir beziehen die FIA Schritt für Schritt in alles ein, was wir tun, denn wir haben nichts zu verbergen."

Lowdon betont, dass die Leihe eines anderen Autos kein Trick sei, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. "Wir haben uns angesehen, welche Tests ein Team gemäß den TPC-Regeln durchführen kann", erklärt er gegenüber der globalen Edition von Motorsport.com.

Tests sollen "so realitätsnah wie möglich" sein

"Wir haben kein älteres Auto, aber der Titel [TPC] ist auch etwas irreführend, da wir das Auto eigentlich gar nicht testen müssen, also spielt das keine Rolle", so Lowdon. TPC steht in der Formel-1-Sprache für "Testing of Previous Cars", also Testfahrten mit einem mindestens zwei Jahre alten Auto.

Lowdon stellt jedoch klar, dass das Auto für Cadillac lediglich Mittel zum Zweck sei, da es ausschließlich darum gehe, das Team zu testen - und nicht den Boliden. "Wir möchten ein Auto verwenden, da wir in allen von uns erwähnten Simulationen versuchen, diese so realitätsnah wie möglich zu gestalten", erklärt er.

"Ich glaube, alle machen sich ein wenig zu Unrecht Sorgen, dass wir uns irgendwie einen Vorteil verschaffen könnten, indem wir das Auto eines anderen testen oder so etwas. Aber wir testen nicht das Auto, wir testen die Leute", stellt der Teamchef klar.

"Ja, wir wollen uns einen Vorteil verschaffen. Aber nicht durch irgendetwas, das mit dem Auto zu tun hat. Der Vorteil, den wir uns wünschen, besteht darin, dass unsere Mechaniker die gleiche Erfahrung sammeln können wie alle Mechaniker in dieser Boxengasse, die jeden Tag mit dem Auto arbeiten", so seine Erklärung.

Abläufe müssen "in Fleisch und Blut" übergehen

Denn während die Mechaniker der zehn aktuellen Teams alleine an 24 Wochenende in diesem Jahr die Chance haben, unter Rennbedingungen mit einem Formel-1-Auto zu arbeiten, sind die Mitarbeiter bei Cadillac bislang noch auf Simulationen angewiesen.

"Man muss die Mechaniker daran gewöhnen, dass sie sich das Arbeiten mit einem Formel-1-Auto in Fleisch und Blut einprägen müssen", sagt Lowdon und nennt ein Beispiel: "Man muss in der Lage sein, Reifendecken anzubringen, und dann gibt es noch die Größe eines Autos und die Wärme, die von ihm ausgeht, sowie seine Präsenz."

"Ich habe diesen Aufbau eines Teams schon so oft durchlaufen, dass es wirklich wichtig ist, zu versuchen, alles zu simulieren und so nah wie möglich an alles heranzukommen", so der 60-Jährige. Gerüchteweise möchte Cadillac bei seinem Test gerne ein Auto von Antriebspartner Ferrari einsetzen.

Lowdon erklärt, dass dieses Szenario "Sinn ergeben" würde, er stellt jedoch auch klar: "Es dient nur zur Simulation, daher ist mir die Farbe [des Autos] völlig egal." Sollte kein Deal zustande kommen, könnte Cadillac alternativ ein LMDh-Auto des eigenen Rennstalls aus der Langstrecken-WM (WEC) einsetzen.

Deutlich optimaler wäre es laut Lowdon aber, ein echtes Formel-1-Auto zur Verfügung zu haben.