Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur

Rennen

Pos. Fahrer Team Punkte Abstand Rückstand Rdn.
1
Großbritannien
George Russell		 Mercedes 25 1:40:22.000 - 62
2
Niederlande
Max Verstappen		 Red Bull 18 +0:05.797 +0:05.430 62
3
Großbritannien
Lando Norris		 McLaren 15 +0:00.636 +0:06.066 62
4
Australien
Oscar Piastri		 McLaren 12 +0:02.080 +0:08.146 62
5
Italien
Andrea Kimi Antonelli		 Mercedes 10 +0:25.535 +0:33.681 62
6
Monaco
Charles Leclerc		 Ferrari 8 +0:12.315 +0:45.996 62
7
Großbritannien
Lewis Hamilton		 Ferrari 6 +0:34.255 +1:20.251 62
8
Spanien
Fernando Alonso		 Aston Martin 4 +0:00.416 +1:20.667 62
9
Großbritannien
Oliver Bearman		 Haas F1 2 +0:12.860 +1:33.527 62
10
Spanien
Carlos Sainz		 Williams 1 - - 61
11
Frankreich
Isack Hadjar		 Racing Bulls 0 +0:06.581 - 61
12
Japan
Yuki Tsunoda		 Red Bull 0 +0:01.934 - 61
13
Kanada
Lance Stroll		 Aston Martin 0 +0:05.221 - 61
14
Thailand
Alexander Albon		 Williams 0 +0:00.830 - 61
15
Neuseeland
Liam Lawson		 Racing Bulls 0 +0:01.825 - 61
16
Argentinien
Franco Colapinto		 Alpine 0 +0:15.745 - 61
17
Brasilien
Gabriel Bortoleto		 Sauber 0 +0:03.863 - 61
18
Frankreich
Esteban Ocon		 Haas F1 0 +0:00.380 - 61
19
Frankreich
Pierre Gasly		 Alpine 0 +0:00.328 - 61
20
Deutschland
Nico Hülkenberg		 Sauber 0 +0:01.579 - 61
