Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur
Rennen
|Pos.
|Fahrer
|Team
|Punkte
|Abstand
|Rückstand
|Rdn.
|1
|
George Russell
|Mercedes
|25
|1:40:22.000
|-
|62
|2
|
Max Verstappen
|Red Bull
|18
|+0:05.797
|+0:05.430
|62
|3
|
Lando Norris
|McLaren
|15
|+0:00.636
|+0:06.066
|62
|
|4
|
Oscar Piastri
|McLaren
|12
|+0:02.080
|+0:08.146
|62
|5
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|10
|+0:25.535
|+0:33.681
|62
|6
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|8
|+0:12.315
|+0:45.996
|62
|7
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|6
|+0:34.255
|+1:20.251
|62
|8
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|4
|+0:00.416
|+1:20.667
|62
|9
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|2
|+0:12.860
|+1:33.527
|62
|10
|
Carlos Sainz
|Williams
|1
|-
|-
|61
|11
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0
|+0:06.581
|-
|61
|12
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|0
|+0:01.934
|-
|61
|13
|
Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|+0:05.221
|-
|61
|14
|
Alexander Albon
|Williams
|0
|+0:00.830
|-
|61
|15
|
Liam Lawson
|Racing Bulls
|0
|+0:01.825
|-
|61
|16
|
Franco Colapinto
|Alpine
|0
|+0:15.745
|-
|61
|17
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|0
|+0:03.863
|-
|61
|18
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|0
|+0:00.380
|-
|61
|19
|
Pierre Gasly
|Alpine
|0
|+0:00.328
|-
|61
|20
|
Nico Hülkenberg
|Sauber
|0
|+0:01.579
|-
|61