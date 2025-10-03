Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur
2. Training
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:30.714
|---
|19
|2
|6
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:30.846
|+ 0.132
|19
|3
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:30.857
|+ 0.143
|19
|
|4
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:30.877
|+ 0.163
|19
|5
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:31.197
|+ 0.483
|18
|6
|18
|
Lance Stroll
|Aston Martin
|1:31.222
|+ 0.508
|18
|7
|31
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|1:31.298
|+ 0.584
|19
|8
|55
|
Carlos Sainz
|Williams
|1:31.299
|+ 0.585
|20
|9
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.466
|+ 0.752
|18
|10
|44
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:31.491
|+ 0.777
|17
|11
|22
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|1:31.708
|+ 0.994
|18
|12
|87
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|1:31.711
|+ 0.997
|18
|13
|23
|
Alexander Albon
|Williams
|1:32.060
|+ 1.346
|19
|14
|27
|
Nico Hülkenberg
|Sauber
|1:32.069
|+ 1.355
|19
|15
|5
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|1:32.319
|+ 1.605
|19
|16
|10
|
Pierre Gasly
|Alpine
|1:32.458
|+ 1.744
|20
|17
|30
|
Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:32.645
|+ 1.931
|10
|18
|12
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:32.719
|+ 2.005
|18
|19
|43
|
Franco Colapinto
|Alpine
|1:33.139
|+ 2.425
|20
|20
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:33.231
|+ 2.517
|6