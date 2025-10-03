  1. Home
Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:30.714 --- 19
2 6
Frankreich
Isack Hadjar 		Racing Bulls 1:30.846 + 0.132 19
3 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:30.857 + 0.143 19
4 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:30.877 + 0.163 19
5 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:31.197 + 0.483 18
6 18
Kanada
Lance Stroll 		Aston Martin 1:31.222 + 0.508 18
7 31
Frankreich
Esteban Ocon 		Haas F1 1:31.298 + 0.584 19
8 55
Spanien
Carlos Sainz 		Williams 1:31.299 + 0.585 20
9 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:31.466 + 0.752 18
10 44
Großbritannien
Lewis Hamilton 		Ferrari 1:31.491 + 0.777 17
11 22
Japan
Yuki Tsunoda 		Red Bull 1:31.708 + 0.994 18
12 87
Großbritannien
Oliver Bearman 		Haas F1 1:31.711 + 0.997 18
13 23
Thailand
Alexander Albon 		Williams 1:32.060 + 1.346 19
14 27
Deutschland
Nico Hülkenberg 		Sauber 1:32.069 + 1.355 19
15 5
Brasilien
Gabriel Bortoleto 		Sauber 1:32.319 + 1.605 19
16 10
Frankreich
Pierre Gasly 		Alpine 1:32.458 + 1.744 20
17 30
Neuseeland
Liam Lawson 		Racing Bulls 1:32.645 + 1.931 10
18 12
Italien
Andrea Kimi Antonelli 		Mercedes 1:32.719 + 2.005 18
19 43
Argentinien
Franco Colapinto 		Alpine 1:33.139 + 2.425 20
20 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:33.231 + 2.517 6
