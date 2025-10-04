Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur
3. Training
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:30.148
|---
|16
|2
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:30.165
|+ 0.017
|26
|3
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:30.197
|+ 0.049
|18
|
|4
|12
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:30.237
|+ 0.089
|19
|5
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:30.237
|+ 0.089
|26
|6
|55
|
Carlos Sainz
|Williams
|1:30.392
|+ 0.244
|23
|7
|6
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:30.489
|+ 0.341
|25
|8
|44
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:30.559
|+ 0.411
|23
|9
|27
|
Nico Hülkenberg
|Sauber
|1:30.637
|+ 0.489
|22
|10
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:30.651
|+ 0.503
|23
|11
|23
|
Alexander Albon
|Williams
|1:30.668
|+ 0.520
|23
|12
|5
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|1:30.697
|+ 0.549
|25
|13
|31
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|1:30.784
|+ 0.636
|23
|14
|87
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|1:30.799
|+ 0.651
|24
|15
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:30.923
|+ 0.775
|22
|16
|43
|
Franco Colapinto
|Alpine
|1:31.047
|+ 0.899
|23
|17
|18
|
Lance Stroll
|Aston Martin
|1:31.260
|+ 1.112
|24
|18
|22
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|1:31.440
|+ 1.292
|25
|19
|10
|
Pierre Gasly
|Alpine
|1:31.643
|+ 1.495
|23
|20
|30
|
Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:33.628
|+ 3.480
|7