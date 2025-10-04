  1. Home
Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur

3. Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:30.148 --- 16
2 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:30.165 + 0.017 26
3 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:30.197 + 0.049 18
4 12
Italien
Andrea Kimi Antonelli 		Mercedes 1:30.237 + 0.089 19
5 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:30.237 + 0.089 26
6 55
Spanien
Carlos Sainz 		Williams 1:30.392 + 0.244 23
7 6
Frankreich
Isack Hadjar 		Racing Bulls 1:30.489 + 0.341 25
8 44
Großbritannien
Lewis Hamilton 		Ferrari 1:30.559 + 0.411 23
9 27
Deutschland
Nico Hülkenberg 		Sauber 1:30.637 + 0.489 22
10 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:30.651 + 0.503 23
11 23
Thailand
Alexander Albon 		Williams 1:30.668 + 0.520 23
12 5
Brasilien
Gabriel Bortoleto 		Sauber 1:30.697 + 0.549 25
13 31
Frankreich
Esteban Ocon 		Haas F1 1:30.784 + 0.636 23
14 87
Großbritannien
Oliver Bearman 		Haas F1 1:30.799 + 0.651 24
15 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:30.923 + 0.775 22
16 43
Argentinien
Franco Colapinto 		Alpine 1:31.047 + 0.899 23
17 18
Kanada
Lance Stroll 		Aston Martin 1:31.260 + 1.112 24
18 22
Japan
Yuki Tsunoda 		Red Bull 1:31.440 + 1.292 25
19 10
Frankreich
Pierre Gasly 		Alpine 1:31.643 + 1.495 23
20 30
Neuseeland
Liam Lawson 		Racing Bulls 1:33.628 + 3.480 7
