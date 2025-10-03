  1. Home
  2.  > 
  3. Ergebnisse
  4.  > 
  5. 2025
  6.  > 
  7. Singapur
  8.  > 
  9. 1. Training

Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur

1. Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:31.116 --- 23
2 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:31.266 + 0.150 25
3 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:31.392 + 0.276 24
4 44
Großbritannien
Lewis Hamilton 		Ferrari 1:31.480 + 0.364 23
5 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:31.481 + 0.365 25
6 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:31.698 + 0.582 22
7 6
Frankreich
Isack Hadjar 		Racing Bulls 1:31.755 + 0.639 28
8 55
Spanien
Carlos Sainz 		Williams 1:31.812 + 0.696 27
9 22
Japan
Yuki Tsunoda 		Red Bull 1:31.860 + 0.744 25
10 31
Frankreich
Esteban Ocon 		Haas F1 1:32.128 + 1.012 24
11 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:32.139 + 1.023 22
12 27
Deutschland
Nico Hülkenberg 		Sauber 1:32.315 + 1.199 29
13 10
Frankreich
Pierre Gasly 		Alpine 1:32.378 + 1.262 26
14 12
Italien
Andrea Kimi Antonelli 		Mercedes 1:32.399 + 1.283 24
15 30
Neuseeland
Liam Lawson 		Racing Bulls 1:32.461 + 1.345 27
16 87
Großbritannien
Oliver Bearman 		Haas F1 1:32.538 + 1.422 25
17 5
Brasilien
Gabriel Bortoleto 		Sauber 1:32.611 + 1.495 27
18 18
Kanada
Lance Stroll 		Aston Martin 1:33.034 + 1.918 18
19 43
Argentinien
Franco Colapinto 		Alpine 1:33.324 + 2.208 26
20 23
Thailand
Alexander Albon 		Williams 1:57.029 + 25.913 2
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Singapur
Singapur
Hier Formel-1-Tickets sichern!
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige InsideEVs