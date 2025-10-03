Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur
1. Training
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:31.116
|---
|23
|2
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:31.266
|+ 0.150
|25
|3
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:31.392
|+ 0.276
|24
|
|4
|44
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:31.480
|+ 0.364
|23
|5
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:31.481
|+ 0.365
|25
|6
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:31.698
|+ 0.582
|22
|7
|6
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:31.755
|+ 0.639
|28
|8
|55
|
Carlos Sainz
|Williams
|1:31.812
|+ 0.696
|27
|9
|22
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|1:31.860
|+ 0.744
|25
|10
|31
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|1:32.128
|+ 1.012
|24
|11
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:32.139
|+ 1.023
|22
|12
|27
|
Nico Hülkenberg
|Sauber
|1:32.315
|+ 1.199
|29
|13
|10
|
Pierre Gasly
|Alpine
|1:32.378
|+ 1.262
|26
|14
|12
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:32.399
|+ 1.283
|24
|15
|30
|
Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:32.461
|+ 1.345
|27
|16
|87
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|1:32.538
|+ 1.422
|25
|17
|5
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|1:32.611
|+ 1.495
|27
|18
|18
|
Lance Stroll
|Aston Martin
|1:33.034
|+ 1.918
|18
|19
|43
|
Franco Colapinto
|Alpine
|1:33.324
|+ 2.208
|26
|20
|23
|
Alexander Albon
|Williams
|1:57.029
|+ 25.913
|2