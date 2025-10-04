Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur
Qualifying
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:29.158
|---
|6
|2
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:29.340
|+ 0.182
|6
|3
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:29.524
|+ 0.366
|6
|
|4
|12
|
Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:29.537
|+ 0.379
|6
|5
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:29.586
|+ 0.428
|6
|6
|44
|
Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:29.688
|+ 0.530
|6
|7
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:29.784
|+ 0.626
|6
|8
|6
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:29.846
|+ 0.688
|5
|9
|87
|
Oliver Bearman
|Haas F1
|1:29.868
|+ 0.710
|6
|10
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:29.955
|+ 0.797
|6
|11
|27
|
N. Hülkenberg
|Sauber
|1:30.141
|---
|6
|12
|23
|
A. Albon
|Williams
|1:30.202
|+ 0.061
|6
|13
|55
|
C. Sainz
|Williams
|1:30.235
|+ 0.094
|6
|14
|30
|
L. Lawson
|Racing Bulls
|1:30.320
|+ 0.179
|6
|15
|22
|
Y. Tsunoda
|Red Bull
|1:30.353
|+ 0.212
|6
|16
|5
|
G. Bortoleto
|Sauber
|1:30.820
|---
|8
|17
|18
|
L. Stroll
|Aston Martin
|1:30.949
|+ 0.129
|9
|18
|43
|
F. Colapinto
|Alpine
|1:30.982
|+ 0.162
|9
|19
|31
|
E. Ocon
|Haas F1
|1:30.989
|+ 0.169
|6
|20
|10
|
P. Gasly
|Alpine
|1:31.261
|+ 0.441
|8