Großer Preis von Singapur 2025 / Singapur

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:29.158 --- 6
2 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:29.340 + 0.182 6
3 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:29.524 + 0.366 6
4 12
Italien
Andrea Kimi Antonelli 		Mercedes 1:29.537 + 0.379 6
5 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:29.586 + 0.428 6
6 44
Großbritannien
Lewis Hamilton 		Ferrari 1:29.688 + 0.530 6
7 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:29.784 + 0.626 6
8 6
Frankreich
Isack Hadjar 		Racing Bulls 1:29.846 + 0.688 5
9 87
Großbritannien
Oliver Bearman 		Haas F1 1:29.868 + 0.710 6
10 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:29.955 + 0.797 6
11 27
Deutschland
N. Hülkenberg 		Sauber 1:30.141 --- 6
12 23
Thailand
A. Albon 		Williams 1:30.202 + 0.061 6
13 55
Spanien
C. Sainz 		Williams 1:30.235 + 0.094 6
14 30
Neuseeland
L. Lawson 		Racing Bulls 1:30.320 + 0.179 6
15 22
Japan
Y. Tsunoda 		Red Bull 1:30.353 + 0.212 6
16 5
Brasilien
G. Bortoleto 		Sauber 1:30.820 --- 8
17 18
Kanada
L. Stroll 		Aston Martin 1:30.949 + 0.129 9
18 43
Argentinien
F. Colapinto 		Alpine 1:30.982 + 0.162 9
19 31
Frankreich
E. Ocon 		Haas F1 1:30.989 + 0.169 6
20 10
Frankreich
P. Gasly 		Alpine 1:31.261 + 0.441 8
