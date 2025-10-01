Cadillac verkündet drei Simulator-Fahrer: Indy-500-Sieger dabei!

(Motorsport-Total.com) - Cadillac hat sein Fahrerteam für die Simulator-Arbeit in der Formel 1 vorgestellt. Neben Pietro Fittipaldi und Sportwagen-Pilot Charlie Eastwood stößt auch Indy-500-Sieger Simon Pagenaud dazu.

Der Franzose war nach seinem schweren IndyCar-Unfall in Mid-Ohio 2023 nicht mehr im Renneinsatz, bleibt dem Motorsport aber als Entwicklungshelfer verbunden.

Bereits seit einigen Monaten arbeitet der 41-Jährige im GM-Simulator in Charlotte und unterstützt das neue Formel-1-Projekt von Cadillac bei der Vorbereitung auf den Einstieg 2026.

"Optimierung und Technik haben mich immer fasziniert", sagt Pagenaud. "Es macht mir Freude, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, das Simulator-Umfeld so realistisch wie möglich zu gestalten und meine Erfahrung einzubringen. Seit meinem Unfall hatte mir genau dieses Gefühl gefehlt, nützlich zu sein."

Teamchef Graeme Lowdon unterstreicht die Bedeutung des Projekts: "Unsere Arbeit in Charlotte ist entscheidend für den Aufbau des Teams. Wir können Basis-Set-ups und Aerodynamik-Konzepte überprüfen, Systeme validieren und Abläufe zwischen USA, Großbritannien und der Rennstrecke einüben. Simon hat dabei enorme Erfahrung und Energie eingebracht."

Neben Pagenaud hat Cadillac auch Pietro Fittipaldi verpflichtet. Der Brasilianer bestritt Ende 2020 zwei Grands Prix für Haas und war zuletzt als Reservefahrer aktiv. "Es ist ein Privileg, mit einer so ikonischen Marke zusammenzuarbeiten", erklärt der 29-Jährige.

Komplettiert wird das Trio durch den Nordiren Charlie Eastwood. Der 30-Jährige ist Werksfahrer für Corvette in der GT3-Szene und bringt zusätzliche Erfahrung aus dem Langstreckensport in die Entwicklungsarbeit ein.

Cadillac startet 2026 erstmals in der Formel 1. Die Fahreraufstellung für die Debütsaison steht bereits: Valtteri Bottas und Sergio Perez werden die Boliden steuern. Unterstützung im Hintergrund kommt von IndyCar-Star Colton Herta, der als Entwicklungsfahrer ins Programm eingebunden ist.