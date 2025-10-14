Williams-Junior Luke Browning erhält FP1-Einsatz in Mexiko

(Motorsport-Total.com) - Williams-Junior Luke Browning bekommt seinen nächsten Einsatz in der Formel 1: Der Brite wird beim Grand Prix von Mexiko im ersten Freien Training für Williams an den Start gehen. Für ihn wird dabei Carlos Sainz pausieren.

Browning war bereits beim Saisonauftakt in Bahrain im Einsatz, wo er im ersten Freien Training den FW47 pilotierte. Nun folgt sein zweiter Auftritt im Williams-Boliden in Mexiko-Stadt - einem der beliebtesten Austragungsorte für die verpflichtenden Rookie-Einsätze in der Königsklasse.

"Ich bin unglaublich dankbar, erneut die Chance zu bekommen, in einer Trainingssession für Williams zu fahren und den FW47 ein weiteres Mal zu erleben", wird Browning von Williams zitiert."

"Ich habe hart gearbeitet, um mich bestmöglich auf die Session vorzubereiten und diese großartige Gelegenheit zu nutzen, damit ich dem Team bei den Vorbereitungen auf das Rennwochenende helfen kann."

"Ich kann es kaum erwarten, wieder in einem Formel-1-Auto zu sitzen, und bin dem gesamten Team der Driver Academy und bei Williams sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung."

Browning liegt in der Formel 2 weiterhin im Titelrennen und reist als Dritter der Gesamtwertung zu den letzten beiden Saisonstationen in Katar und Abu Dhabi.

Der 23-jährige Brite, Gewinner des Aston Martin Autosport BRDC Award 2022, kombiniert seine F2-Saison mit einem umfangreichen Formel-1-Programm für Williams. Dazu zählen Testfahrten im zwei Jahre alten FW45 sowie intensive Arbeit im Simulator.

"Luke hat bislang eine starke Saison in der Formel 2 gezeigt und seine Geschwindigkeit auf unterschiedlichsten Strecken und unter verschiedensten Bedingungen unter Beweis gestellt", sagt Williams-Sportdirektor Sven Smeets.

"Er hat das Team weiterhin mit seiner Simulatorarbeit und dem Testing-Programm unterstützt, was ihn gut auf seinen nächsten Einsatz im Freien Training vorbereitet hat. Wir freuen uns darauf, ihn in Mexiko wieder auf der Strecke zu sehen, während er seine Erfahrung als Williams-Racing-Akademie-Fahrer weiter ausbaut."