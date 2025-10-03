  • 03. Oktober 2025 · 18:59 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Heiko Stritzke

Marko bestätigt Gespräche mit Alex Dunne: "Passt zu Red Bull"

Aggressiv, schnell, talentiert: Alex Dunne beeindruckt Red Bull - Helmut Marko bestätigt Gespräche, doch es gibt noch ein Hindernis

(Motorsport-Total.com) - Nach dem überraschenden Ende seiner Zusammenarbeit mit McLaren könnte Alexander Dunne schon bald bei Red Bull andocken. Helmut Marko bestätigt mehr als deutlich, dass der 19-jährige Ire auf dem Radar des Teams ist.

Foto zur News: Marko bestätigt Gespräche mit Alex Dunne: "Passt zu Red Bull"

© LAT Images

Alex Dunne könnte seinen Papaya-Overall schon bald gegen einen Rennanzug in Red-Bull-Farben tauschen Zoom Download

"Alex Dunne ist ein sehr schneller, aggressiver, junger Fahrer, passt demnach zu Red Bull", sagt Marko bei Sky. "Und dadurch, dass er jetzt absolut frei ist, im Einvernehmen mit McLaren gelöst, ist das natürlich jemand, mit dem wir uns sicher unterhalten."

Damit reagiert Red Bulls Motorsportberater auf die Nachricht, dass Dunne und McLaren ihre Junior-Partnerschaft mit sofortiger Wirkung beendet haben. Der Youngster, aktuell in seiner ersten Formel-2-Saison, sieht seine Perspektiven bei den Papaya-Farben blockiert: Lando Norris und Oscar Piastri sind dort langfristig gesetzt.

Dunne gilt als schnell und vor allem respektlos. Manchmal schießt er dabei noch über das Ziel hinaus, als er etwa beim Formel-2-Rennen in Monza Kush Maini in der Curva Grande so von der Strecke fuhr, dass der Inder das Rennen aufgeben musste. Zwischenfälle wie dieser sorgen letztlich dafür, dass er den Titel dieses Jahr wohl nicht holen wird (eine rechnerische Chance besteht noch). Aber das sind Dinge, die sich abstellen lassen.

Superlizenz für 2026 schwierig

Marko bestätigt das: "Er ist ein sehr aggressiver Fahrer, hat eine fantastische Fahrzeugbeherrschung und ist schnell. So etwas mag Red Bull - und natürlich werden wir mit ihm Gespräche führen."

Seine erfolgreiche Formel-2-Saison mit zwei Siegen und fünf weiteren Podiumsplätzen, wobei er zwischenzeitlich sogar die Tabelle anführte, kommt etwas überraschend. In der Formel 3 kam er im Jahr zuvor nicht über den 14. Meisterschaftsrang hinaus.

Deshalb fehlen ihm aktuell auch wichtige Superlizenzpunkte, die ihm für 2026 den Weg in die Formel 1 versperren dürften. Zwar hat der 19-Jährige bereits zwei Freie Trainings für McLaren bestritten, doch nach dieser Saison verliert er einen Großteil seiner angesammelten Punkte aus dem Jahr 2022.

Um sich die Lizenz zu sichern, müsste Dunne die Formel-2-Saison mindestens als Dritter beenden. Derzeit ist er Meisterschaftsfünfter. Ihm fehlen 21 Zähler auf Richard Verschoor und ganze 31 Punkte auf den drittplatzierten Williams-Junior Luke Browning bei noch zwei ausstehenden Rennwochenenden in Katar und Abu Dhabi mit jeweils zwei Rennen.

Marko betont daher: "Er hat keine Superlizenz. Schauen wir mal. Es gibt noch zwei Wochenenden in der Formel 2. Mal sehen, was er erreichen kann." Realistisch erscheint ein weiteres Jahr in der Nachwuchsserie, möglicherweise kombiniert mit Testeinsätzen und TPC-Fahrten für Red Bull. Fehlende Superlizenzpunkte ließen sich auch über Freitagstests sammeln.

Parallel stehen im Red-Bull-Kader weitere Entscheidungen an: Während Isack Hadjar vor einer Beförderung ins A-Team steht, gilt Arvid Lindblad als Kandidat für ein Cockpit bei Racing Bulls ab 2026.

Ein Neuzugang wie Dunne würde Markos bevorzugter Strategie entsprechen - stets einen weiteren Hoffnungsträger in der Hinterhand zu haben, um Druck auf die aktuellen Fahrer auszuüben.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mit sofortiger Wirkung: Alex Dunne und McLaren gehen künftig Mit sofortiger Wirkung: Alex Dunne und McLaren gehen künftig getrennte Wege
Foto zur News: McLaren-Junior Dunne trotzt Shitstorm: "Habe auf der Strecke McLaren-Junior Dunne trotzt Shitstorm: "Habe auf der Strecke geantwortet"
Foto zur News: Formel-1-Rookies 2026: Wer könnte im nächsten Jahr sein Formel-1-Rookies 2026: Wer könnte im nächsten Jahr sein Debüt feiern?
Foto zur News: Lob für Dunne nach überraschendem P4: "Gewissenhaft und Lob für Dunne nach überraschendem P4: "Gewissenhaft und beeindruckend"
Foto zur News: FT1 Österreich: McLaren-Junior Alexander Dunne fährt FT1 Österreich: McLaren-Junior Alexander Dunne fährt sensationell auf P4!
Foto zur News: Was Red Bull aus vergangenen Fehlern und dem Training von Was Red Bull aus vergangenen Fehlern und dem Training von Dunne gelernt hat
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank