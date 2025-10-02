Mit sofortiger Wirkung: Alex Dunne und McLaren gehen künftig getrennte Wege

(Motorsport-Total.com) - Der 19-jährige Alex Dunne hat keine Zukunft bei McLaren: Am Donnerstag teilte der britische Traditionsrennstall in einer kurzen Stellungnahme mit, sich mit sofortiger Wirkung von seinem vielversprechenden Nachwuchstalent zu trennen!

© Formula 1 Alex Dunne hat sich mit sofortiger Wirkung von McLaren getrennt Zoom Download

"McLaren Racing hat den Vertrag mit McLaren Driver Development Programme-Mitglied Alex Dunne beendet", heißt es darin. "Es war eine Freude, im letzten Jahr mit Alex zusammenzuarbeiten und durch das McLaren Driver Development Programme zu seinem Erfolg und seiner Entwicklung als Fahrer beitragen zu können."

Und weiter: "Alex wird mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wir wünschen Alex alles Gute für seine weitere Karriere." Die plötzliche Trennung kommt überraschend, zumal Dunne in diesem Jahr bereits zweimal im McLaren saß: Sowohl in Österreich als auch in Italien durfte er am ersten Training teilnehmen.

Dabei konnte der 19-jährige Ire auf Anhieb überzeugen: Auf dem Red-Bull-Ring landete Dunne mit einem Rückstand von nur 0,224 Sekunden auf dem vierten Platz, knapp hinter Teamkollege Oscar Piastri, und bekam dafür sogar Lob von Teamchef Andrea Stella.

Dunne ohne Chance auf schnelles McLaren-Cockpit

Die genauen Hintergründe der plötzlichen Trennung sind unbekannt. Weil McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris allerdings zwei starke Fahrer im Team hat, die sich langfristig an den Rennstall gebunden haben, hätte Dunne ohnehin kaum Chancen auf einen schnellen Aufstieg in die Formel 1 gehabt.

Gut möglich, dass er bereits eine Alternative gefunden hat, oder zumindest danach sucht. Auch Red-Bull-Berater Helmut Marko hat seine Fühler bereits ausgestreckt und sogar die ersten Gespräche geführt, wenngleich Red Bull mit Arvid Lindblad auch ein anderes Talent in den eigenen Reihen hat.

Eine Entscheidung, wer 2026 für Red Bull und Racing Bulls in der Formel 1 fahren wird, könnte Ende Oktober fallen. Nach Informationen von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, hat die Trennung zwischen Dunne und McLaren aber nichts mit den Bullen zu tun.

Hat Alex Dunne eine Chance bei Red Bull?

Stattdessen soll Dunne wohl ein Angebot von McLaren abgelehnt haben, woraufhin der Rennstall die Zusammenarbeit beendet hat. Auf seinem Instagram-Account spricht der 19-Jährige von einer "einvernehmlichen" Trennung und dankt "allen bei McLaren, die mir geholfen haben, mich als Fahrer zu entwickeln."

© LAT Images Alexander Dunne hinter ließ in Spielberg einen starken Eindruck Zoom Download

"Meine erste Gelegenheit, ein Formel-1-Auto zu fahren, gefolgt von zwei FP1-Sessions, ist etwas, das ich immer sehr in meinem Herzen tragen werde", schreibt Dunne. "Ich wünsche ihnen allen alles Gute für die Zukunft. Danke, Papaya-Familie."

Der Ire fährt in diesem Jahr in der Formel 2, wo er nach etwas Pech und selbstverschuldeten Fehlern zwar nur auf dem fünften Platz der Gesamtwertung liegt, allerdings immernoch besser platziert ist als Red-Bull-Junior Lindblad.

Im Kampf um den diesjährigen Formel-2-Titel ist er dennoch chancenlos. "Es stehen noch zwei wichtige Rennen an, auf die ich mich dieses Jahr konzentrieren werde", so Dunne, der sich über seine Zukunft bedeckt hält: "Ich bin sehr gespannt, was noch kommt."

Für Dunne scheint Red Bull eine der wenigen realistischen Optionen zu sein, um seinen Weg in die Formel 1 zu beschleunigen. Alpine ist das einzige andere Team, das für 2026 noch ein Cockpit zu vergeben hat, doch laut Informationen von Motorsport.com steht Dunne in Enstone nicht auf dem Radar.