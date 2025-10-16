  • 16. Oktober 2025 · 22:29 Uhr

    von Mario Fritzsche

Lewis Hamilton räumt ein: Horner-Gerüchte "lenken ein bisschen ab"

Lewis Hamilton gibt zu, dass Gerüchte über Christian Horner als möglichen Ferrari-Teamchef nur eines bewirken, nämlich Ablenkung vom Fokus auf 2026

(Motorsport-Total.com) - Seit Christian Horner bei Red Bull ganz offiziell raus ist, hat er schon bei nahezu allen Formel-1-Teams angefragt, um Möglichkeiten einer Anstellung zu sondieren. Konkret vermeldet worden ist bislang nichts, aber Gerüchte gibt es immer wieder, so etwa auch Gerüchte, die Horner mit Ferrari in Verbindung bringen.

Von diesen Gerüchten hat auch Lewis Hamilton gehört. Als der Ferrari-Pilot in der Pressekonferenz am Donnerstag in Austin darauf angesprochen wird, ob er näher darauf eingehen könne, antwortet er: "Ich kann dazu nicht wirklich viel sagen, aber ich finde, es lenkt uns als Team ein bisschen ab."

"Das Team", so Hamilton über Ferrari, "hat ja klargestellt, wie man zur Vertragsverlängerung mit Fred [Vasseur] steht. Fred, ich und das gesamte Team arbeiten wirklich hart an der Zukunft des Teams. Daher sind solche Dinge natürlich nicht hilfreich."

Als etwas später in der Pressekonferenz konkret bei Hamilton nachgefragt wird, ob denn erstens überhaupt etwas dran sei, dass Ferrari mit Horner Gespräche führen würde, und zweitens ob er selber es gut finden würde, wenn Horner Ferrari-Teamchef werden würde, antwortet der siebenmalige Formel-1-Weltmeister: "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen und ich werde sie nicht befeuern."

"Ich weiß", so Hamilton, "dass alle in der Fabrik unglaublich hart und konzentriert arbeiten. Da können solche Gerüchte manchmal ablenkend sein. Für mich geht es wirklich darum, den Fokus auf das vor uns liegende Ziel zu richten und darauf, auf dem aktuellen Jahr weiter aufzubauen, sodass wir nächstes Jahr eine bessere Ausführung und insgesamt eine bessere Performance erreichen können".

Und wie genau soll das klappen? "Wie ich schon in Spa gesagt habe, einfach mit jeder Menge Meetings, im Rahmen derer wir versuchen sicherzustellen, dass wir den richtigen Kurs einschlagen", so Hamilton.

