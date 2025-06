Formel-1-Liveticker: Horner zu Alpine? Schumacher: "Alles denkbar!"

Zuletzt hatte Christian Horner die Gerüchte um einen Wechsel zu Ferrari mit "einhundertprozentiger Konzentration auf Red Bull" dementiert , dass es Gespräche mit der Scuderia gab, aber nicht. Das lässt Tür und Tor offen für weitere Spekulationen, die Ralf Schumacher im Sky-Podcast Backstage Boxengasse mit einem weiteren Team unterfüttert, nämlich Alpine: "Ich glaube, Flavio Briatore ist auf der Suche nach einem guten neuen Teamchef und Christian Horner und er, die kennen, respektieren sich und das Beste, was er natürlich noch mitbringt, Flavio Briatore in dem Fall, ist Anteile für Christian Horner und das ist etwas, Anteile, das wollte er immer haben, die Chance hat er bei Red Bull nicht, die hat er nirgendwo anders und deshalb könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er da große Interesse dran hat und warum nicht?" "Ich meine, Christian Horner bleibt in England, hat jetzt den Mercedes-Motor dann im Heck, könnte ja schon mit Alpine was machen, also von dem her alles denkbar." Mal sehen, was Horner am Wochenende in Kanada dazu sagen wird.

