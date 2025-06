Formel-1-Liveticker: Droht Red Bull das Benetton-Schicksal?

Einige Beobachter vermuten in diesem Zusammenhang, dass Max Verstappen Red Bull bereits in den kommenden Jahren verlassen könnte. Experte Ralf Schumacher will das ebenfalls nicht ausschließen. "Wenn Max gehen will, du kannst einen Fahrer nicht aufhalten. Das ist so", betont er im Podcast Backstage Boxengasse und erklärt: "Egal, wer gehen will, der wird es irgendwie tun." "Max Verstappen soll bleiben, aber möchte natürlich auch ein Auto, was funktioniert", erinnert er, doch das sei "im Moment nicht gewährleistet." Die Frage sei daher, "ob Max Verstappen auf Dauer die Geduld haben wird." Womöglich wolle der Weltmeister in Zukunft einfach dort fahren, "wo das beste Paket ist", so Schumacher, der daher auch betont, dass Verstappen im Hinblick auf das kommende Jahr noch "Zeit" habe. "Er muss nicht jetzt die Entscheidung treffen", so Schumacher, der klarstellt: "Er kann auch bis zur Sommer- und nach der Sommerpause warten."

