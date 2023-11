Formel-1-Liveticker: Muss der Vegas-Zeitplan geändert werden?

Das Rennen fand am Wochenende erst um 22:00 Uhr Ortszeit statt, das Qualifying zuvor sogar erst um Mitternacht. Selbst wenn man von FT2 absieht, das wegen zahlreicher Verschiebungen erst mitten in der Nacht begann, ein ziemlich ungewöhnlicher Zeitplan. Das finden auch die Teamchefs. "Wenn wir [in Las Vegas] etwas verbessern wollen, dann ist es wahrscheinlich der Zeitplan", erklärt Ferraris Frederic Vasseur. Und Red-Bull-Teamchef Christian Horner findet sogar noch deutlichere Worte. "Jeder ist nach Vegas ziemlich am Arsch", betont er und erklärt: "Es war ein brutales Wochenende für alle hinter den Kulissen. Und ich denke, wir müssen und anschauen, wie wir das für die Zukunft verbessern können." Er spricht sich für einen etwas früheren Start der Sessions aus. "Das ist ein amerikanisches Rennen. Wenn man es abends um 20:00 Uhr oder so machen würde, wäre es für die Männer und Frauen, die hinter den Kulissen arbeiten, einfach ein bisschen angenehmer." Das Problem: Bei einem Start um 20:00 Uhr wurde das Rennen hier in Deutschland bereits um 5:00 Uhr morgens beginnen, in Großbritannien sogar schon um 4:00 Uhr. Für den jeweiligen TV-Markt eher schlecht. Horner betont jedoch: "Man wird nie alle Fernsehzuschauer rundum zufrieden stellen können." Daher sei ein früherer Start in Vegas für ihn die bessere Option.

