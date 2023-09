Formel-1-Liveticker: Ist McLaren schon 2024 ein Titelkandidat?

Er war der große Triumphator am Wochenende in Singapur: Carlos Sainz! Der Spanier hat seine sensationelle Form einmal mehr bestätigt. Bereits in Monza war er stärker als sein Teamkollege Charles Leclerc, in Singapur unterstrich er aber deutlich, dass mit ihm bei Ferrari gerade die sicheren Ergebnisse einzufahren sind. Nervenstark, intelligent, umsichtig und fahrerisch einwandfrei präsentierte sich Sainz am Wochenende seines zweiten Grand-Prix-Sieges in der Formel 1. Grund genug für unseren stellvertretenden Chefredakteur Stefan Ehlen, Sainz mal so richtig gut schlafen zu lassen.

Bei McLaren geht es eigentlich nur aufwärts in dieser Saison, nachdem der Start doch sehr verkorkst war. Man wusste früh, dass am MCL60 einiges zu tun ist, bereits bei der Präsentation hat Teamchef Andrea Stella angekündigt, dass dieses Auto im Laufe der Saison kernsaniert wird. Die letzte Ausbaustufe dieser Sanierung haben wir in Singapur gesehen, aber bereits davor machte das Team aus Woking gute Schritte. Was geht also in der Saison 2024, wenn jetzt schon im Entwicklungsrennen eigentlich die Weltmeisterschaft eingefahren hat? Ist der Titel in der nächsten Saison drin? CEO Zak Brown stieg bei Sky Deutschland auf die Bremse: "Wir schauen von Rennen zu Rennen", aber natürlich würden sie gerne oben angreifen. Sie sind aktuell auf jeden Fall einem Sieg näher als einen Abstieg ins untere Mittelfeld. Im exklusiven Interview mit Motorsport-Total.com hat Brown aber auch gesagt, dass die Infrastruktur bei McLaren jetzt zu 100 Prozent läuft, auch der neue Windkanal ist schon in Betrieb. Das 2024er Auto wird noch ein Hybrid, 2025 folgt dann der erste, komplett im eigenen Haus entwickelte Bolide.

