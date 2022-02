Formel-1-Liveticker: 2022 "vielleicht die größte Änderung aller Zeiten"

Gestern hat nicht nur Alpine den A522 für die neue Saison vorgestellt. Haas und McLaren waren in Barcelona außerdem schon einmal für einen Shakedown unterwegs. Und inzwischen haben wir auch Stimmen der McLaren-Piloten! Daniel Ricciardo erklärt, dass er nach dem gestrigen Filmtag "mehr als zufrieden" sei. Der Australier verrät, dass er schon lange nicht mehr so aufgeregt gewesen sei, bevor er das erste Mal in einem neuen Auto gefahren sei. "Das ist vielleicht die größte Änderung aller Zeiten - mindestens während meiner Zeit in der Formel 1", betont Ricciardo und erklärt: "Das Unbekannte hat es so aufregend gemacht." Zwar habe er den MCL36 zuvor bereits im Simulator getestet. Doch das echte Auto fühle sich "manchmal ganz anders" als die virtuelle Version an. Rundenzeiten gibt es bei so einem Shakedown beziehungsweise Filmtag natürlich nicht. Aber Ricciardo zeigt sich trotzdem ziemlich zufrieden.

