Formel-1-Liveticker: Quarantäne! Neues Hindernis für Silverstone

Aktuell sieht es der Plan der Formel 1 vor, am 5. und 12. Juli mit zwei Rennen in Spielberg in die Saison 2020 zu starten. Eine Woche später soll dann in Silverstone gefahren werden. Hier kommt nun allerdings ein neues Problem auf, denn , dass der britische Premierminister Boris Johnson am Sonntag neue Quarantänemaßnahmen verkünden wird. So sollen sich ab Juni alle Personen, die ins Land einreisen, für zwei Wochen in Quarantäne begeben, um eine zweite Welle des Coronavirus zu verhindern. Das würde natürlich nicht funktionieren, wenn die Formel 1 ein paar Tage vorher noch in Spielberg fährt. Es bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen am Sonntag wirklich so verkündet werden - und ob die Formel 1 eine Lösung dafür finden könnte.

