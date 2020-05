Formel-1-Liveticker: Ist bald Schluss mit dem Sim-Racing-Spaß?

Dass wir statt On-Track-Action in den vergangenen Wochen nur digitales Rennspaß zu sehen bekommen haben, hat nicht nur zu unserer Unterhaltung beigetragen. Wir haben bereits viele Kommentare von Fahrer gehört, die selbst großen Spaß dabei haben (). Umso interessanter ist jetzt, was George Russell sagt. Auch der Williams-Pilot findet es gut, dass er mit seinen Kollegen näher zusammengerückt ist, den Fans etwas mehr Persönlichkeit zeigen kann und in der Lage ist, seinen Kampfgeist am Leben zu erhalten. Im Interview mit sagt er aber auch: "Wir haben auch so etwas wie eine Pflicht gehabt, den loyalen Formel-1-Fans etwas an Unterhaltung zu bieten. Da wurde allerdings schnell so viel Kampfgeist entwickelt, dass man plötzlich stundenlang nur noch vor dem Computer-Bildschirm verbracht hat, um zu trainieren. Das möchte man eigentlich nicht, wenn das Wetter draußen so schön ist, dass man die Zeit im Garten verbringen könnte." Bei den Fortschreitenden Lockerungen Der Corona-Maßnahmen könnte sich also auch die Schlagzahl der Sim-Racing-Events verringern. Und im Idealfall ist damit sowieso in weniger als zwei Monaten Schluss:

