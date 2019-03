Formel-1-Live-Ticker: Warum der 1.000. Grand Prix in China steigt

Während des Saisonauftakts in Melbourne hast Du es mit den "dezenten" Hinweisen vielleicht schon mitbekommen: Das übernächste Rennen ist bereits das 1.000. der Formel-1-Weltmeisterschaft am14. April in China. Viele fragen sich angesichts dieses Meilensteins: Warum findet der ausgerechnet in China statt und nicht auf einer der Traditionsstrecken der Königsklasse? Die Antwort versteckt sich hinter dem ungünstig gefallenen Datum: Im April herrschen zumindest in Europa meist noch keine guten Bedingungen. Der Wunsch, den 1.000. Grand Prix etwa in Silverstone, wo am 13. Mai 1950 das allererste Formel-1-Rennen stattfand, steigen zu lassen, wurde daher schnell abgetan. "Wir haben davon abgesehen, weil uns jemand Aufnahmen von 2000 gezeigt hat. Da fand Silverstone im April statt und es regnete nur", erklärt Formel-1-Marketingchef Sean Bratches gegenüber 'auto motor und sport'. Erinnerst Du Dich noch? Das war damals auch für die Fans an der Strecke kein Vergnügen ...

