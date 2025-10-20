  • 20. Oktober 2025 · 02:31 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Kolumnen
    von Stefan Ehlen

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Zak Brown

Bei McLaren bröckelt der Glanz: Streit um Fairness, interne Untersuchungen und wachsende Nervosität setzen das Team massiv unter Druck

(Motorsport-Total.com) - Liebe Leser,

Foto zur News: Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Zak Brown

© Formula 1

McLaren-Boss Zak Brown Zoom Download

McLaren hat dieses Jahr schon wesentlich ruhigere Zeiten erlebt. Doch jetzt bröckelt das Imperium von Zak Brown: Es knirscht an allen Ecken und Enden.

Das Team hat zwar in Singapur vorzeitig den Titelgewinn in der Konstrukteurswertung perfekt gemacht und Brown sonnt sich zurecht im Licht dieses "wichtigen" Erfolgs. Aber für die Öffentlichkeit ist dieser Titel praktisch nicht relevant: In der Formel 1 geht es um die Fahrerwertung - das ist der Titel mit der größten Strahlkraft, das ist der ultimative Erfolg.

Und jetzt droht McLaren dieser ultimative Erfolg zu entgleiten.

Die Ergebnisse seit der Formel-1-Sommerpause sprechen eine deutliche Sprache: Max Verstappen und Red Bull sind wieder voll da. Sie haben nichts zu verlieren - und alles zu gewinnen.

McLaren dagegen kann nur verlieren - und wirkt in den vergangenen Wochen deutlich nervöser als bisher: Die Strategie sitzt nicht mehr so treffsicher, die Boxenstopps liefen schon mal runder und auch die Fahrer agieren weniger souverän.

Nicht nur Oscar Piastri schläft schlecht ...

Natürlich hätten wir an dieser Stelle zum dritten Mal in Folge Oscar Piastri am schlechtesten schlafen lassen können. Doch die Situation bei McLaren geht meiner Meinung nach über das aktuelle Formtief des WM-Spitzenreiters hinaus.

Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild

Denn für mich ist vollkommen klar: Die ganzen "Nebenkriegsschauplätze" haben ihre Spuren hinterlassen bei McLaren. Das viele Gerede, die Spekulationen, die ständigen Nachfragen - all das hat Verunsicherung ins Team getragen - und das macht sich auf der Rennstrecke bemerkbar.

Und über allem schweben wie ein Damoklesschwert die Papaya-Regeln, die sich McLaren selbst gegeben hat. Oder besser: die McLaren sich selbst ans Bein gebunden hat. Denn jetzt stolpert das Team mit zunehmender Häufigkeit über seine eigenen Spielregeln.

McLaren unter dem eigenen Brennglas

Jede noch so kleine strittige Szene wird hinterfragt, jede noch so kleine Berührung auf die Goldwaage gelegt. Eine interne Untersuchung jagt die nächste. Soll mir keiner erzählen, dass das spurlos an denjenigen vorbeigeht, die am Rennwochenende Leistung zeigen müssen.

Norris und Piastri beteuern zwar das Gegenteil, aber das Papaya-Gespenst spukt trotzdem in ihren Köpfen herum - siehe Piastris Funksprüche nach der Berührung in Singapur oder Norris' Kommentar nach dem Sprint-Vorfall: Alles bei McLaren dreht sich nur noch darum, wie eine Situation nach den internen Racing-Vorgaben einzustufen ist - und mit welchen Folgen.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Diese Folgen, die nach Singapur angekündigten "Konsequenzen" für Norris, sind das nächste Ei, das sich McLaren selbst gelegt hat. Denn das Streben nach ultimativer Chancengleichheit ruft natürlich immer denjenigen auf den Plan, der sich gerade benachteiligt fühlt. Wenn es also nach Singapur Konsequenzen für Norris gab, gibt es dann nach Austin welche für Piastri?

Brown redet, ohne viel zu sagen

Das ist der Strudel, den McLaren selbst angerührt hat - und den es nun nicht mehr stoppen kann.

Eine Chance, die Wogen zumindest ein bisschen zu glätten, hat man sogar ungenutzt verstreichen lassen: Brown sprach in Austin zwar von "Transparenz", hat es aber versäumt, wirklich transparent zu sein. Seither fliegen ihm die "Konsequenzen" immer wieder um die Ohren.

Formel-1-Quiz

Wie viele der 16 Grands Prix des Jahres 1988 konnten die McLaren-Stars Prost und Senna gewinnen?

zwölf 15 16 14

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Denn klar ist: Nichts ist klar. Und diese Verunsicherung spürt man: Jede Medienrunde wird zum Eiertanz.

Wie wichtig nimmt man eigentlich Absprachen?

Und gerade in einer Phase, in der so viel Wert auf klare Ansagen gelegt wird, streitet sich Brown auch noch vor Gericht mit IndyCar-Champion Alex Palou - der ihm Wortbruch vorwirft und erklärt, Brown habe sich nicht an getroffene Absprachen gehalten. Ausgerechnet! Wo die Papaya-Regeln doch gerade auf Absprachen und möglichst faires Miteinander beruhen.

Inzwischen mehren sich außerdem die Stimmen, die sagen: Die von McLaren angestrebte Fairness beiden Fahrern gegenüber gibt es nicht - kann es nicht geben. Und jeder Versuch, diese Fairness trotzdem herzustellen, mündet automatisch in einer Verschlimmbesserung.

Anzeige
McLaren Fanartikel
Ayrton Senna McLaren MP4/4 #12 F1 Weltmeister 1988 1:24
Lando Norris McLaren F1 Team MCL35M Formel 1 Bahrain GP 2021 1:43
Daniel Ricciardo McLaren F1 Team MCL36 Formel 1 Bahrain GP 2022 Limitierte Edition 1:43
Jetzt McLaren Fanartikel kaufen

Wohin das alles führt, weiß niemand - auch Zak Brown nicht. Aber ich möchte wetten: Seine Gedanken kreisen jeden Abend vor dem Einschlafen - und nach dem Wochenende in Austin wahrscheinlich mehr denn je. Wenn also jemand schlecht geschlafen hat nach dem Grand Prix der USA, dann der McLaren-Boss. Aus vielerlei Gründen.

Euer
Stefan Ehlen

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Ihr denkt ähnlich - oder ganz anders? Dann lasst uns darüber diskutieren: Schreibt mir gerne auf X oder Facebook und wir kommen ins Gespräch!

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: So lange bleibt McLaren neutral - auch wenn der Titel auf So lange bleibt McLaren neutral - auch wenn der Titel auf dem Spiel steht
Foto zur News: Sprint-Vorfall: Lando Norris erwartet interne Untersuchung Sprint-Vorfall: Lando Norris erwartet interne Untersuchung
Foto zur News: McLaren im Chaos: Warum Austin wie ein Deja-vu von Singapur McLaren im Chaos: Warum Austin wie ein Deja-vu von Singapur wirkt
Foto zur News: Zak Brown stellt klar: McLaren bevorzugt aktuell keinen Zak Brown stellt klar: McLaren bevorzugt aktuell keinen Fahrer im WM-Kampf
Foto zur News: McLarens "Papaya-Regeln": Wenn Fairness zum Witz wird McLarens "Papaya-Regeln": Wenn Fairness zum Witz wird
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Sonntag
Foto zur News: Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken
Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken
Foto zur News: Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com