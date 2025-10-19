  • 19. Oktober 2025 · 02:00 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Stefan Ehlen

Sprint-Vorfall: Lando Norris erwartet interne Untersuchung

Lando Norris erwartet, dass McLaren den Startcrash beim Formel-1-Sprint in Austin genau prüft - wie schon nach dem Singapur-Vorfall

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Pilot Lando Norris rechnet damit, dass sein Team den Zwischenfall in der ersten Runde des Austin-Sprints genau unter die Lupe nimmt.

Foto zur News: Sprint-Vorfall: Lando Norris erwartet interne Untersuchung

© LAT Images

Lando Norris beim Zwischenfall mit Oscar Piastri in Austin 2025 Zoom Download

Norris war in der ersten Kurve in einen Zwischenfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt worden: Ausgerechnet sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri berührte ihn und beide Autos schieden auf der Stelle aus.

Mit Blick auf die "Konsequenzen" nach einer ähnlichen Situation vor zwei Wochen in Singapur sagte Norris: "Wie bei allem, was wir als Team tun, wird es überprüft."

Analyse noch am Rennwochenende in Austin?

Aber kann McLaren noch am Rennwochenende eine ausführliche Analyse vornehmen? Norris äußert Zweifel: "Es braucht wahrscheinlich etwas mehr Zeit, um alles zu verstehen. Wahrscheinlich ist vor dem Rennen am Sonntag nicht der beste Zeitpunkt dafür."

Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild

Er gehe dennoch von einer Überprüfung aus, "einfach, um ein paar Dinge besser nachvollziehen zu können", erklärte Norris. "Abgesehen davon kann ich nichts tun. Ich muss einfach weitermachen und mein eigenes Ding durchziehen."

Zur Schuldfrage im Zwischenfall bei Kurve 1 äußerte sich Norris nicht, sondern meinte schlicht: "Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte, und ich werde nichts weiter hinzufügen."

Der Sprint-Vorfall wird kontrovers diskutiert

Andere hingegen diskutieren den Vorfall um Norris und Piastri kontrovers - und sehen teilweise auch Fernando Alonso von Aston Martin oder Nico Hülkenberg von Sauber in der Verantwortung.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Alonso und Hülkenberg hatten sich in Kurve 1 innen befunden, als Piastri hinter Norris nach innen zog. Dabei kam es zu Berührungen, die letztlich alle vier beteiligten Fahrer das Rennen kosteten.

Vor zwei Wochen in Singapur hatte sich Ähnliches ereignet, aber unter umgekehrten Vorzeichen: Nicht Piastri war mit Norris kollidiert, sondern Norris mit Piastri. McLaren leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein und kündigte am Medientag in Austin überraschend "Konsequenzen" für Norris an, ohne jedoch ins Detail zu gehen.

McLaren-Boss Zak Brown machte lediglich Andeutungen - die Fragen nach interner Disziplin und Teamhierarchie bleiben offen.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: McLaren im Chaos: Warum Austin wie ein Deja-vu von Singapur McLaren im Chaos: Warum Austin wie ein Deja-vu von Singapur wirkt
Foto zur News: Zak Brown tobt nach Sprint in Austin: "Amateurhaftes" Zak Brown tobt nach Sprint in Austin: "Amateurhaftes" Fahrverhalten!
Foto zur News: Crash in Austin: Wer wirklich schuld war - die Meinungen Crash in Austin: Wer wirklich schuld war - die Meinungen gehen auseinander
Foto zur News: Formel 1 Austin: Verstappen gewinnt - und profitiert vom Formel 1 Austin: Verstappen gewinnt - und profitiert vom McLaren-Doppel-K.o.
Foto zur News: Formel-1-Sprint Austin: Beide McLaren nach Kollision in Formel-1-Sprint Austin: Beide McLaren nach Kollision in Kurve 1 raus!
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke erzielte Vitantonio Liuzzi am 24.04.2005 seinen ersten WM-Punkt?

Zandvoort Imola Interlagos Hungaroring
Formel-1-Quiz
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Anzeige motor1.com