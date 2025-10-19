Sprint-Vorfall: Lando Norris erwartet interne Untersuchung

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Pilot Lando Norris rechnet damit, dass sein Team den Zwischenfall in der ersten Runde des Austin-Sprints genau unter die Lupe nimmt.

© LAT Images Lando Norris beim Zwischenfall mit Oscar Piastri in Austin 2025 Zoom Download

Norris war in der ersten Kurve in einen Zwischenfall mit mehreren Fahrzeugen verwickelt worden: Ausgerechnet sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri berührte ihn und beide Autos schieden auf der Stelle aus.

Mit Blick auf die "Konsequenzen" nach einer ähnlichen Situation vor zwei Wochen in Singapur sagte Norris: "Wie bei allem, was wir als Team tun, wird es überprüft."

Analyse noch am Rennwochenende in Austin?

Aber kann McLaren noch am Rennwochenende eine ausführliche Analyse vornehmen? Norris äußert Zweifel: "Es braucht wahrscheinlich etwas mehr Zeit, um alles zu verstehen. Wahrscheinlich ist vor dem Rennen am Sonntag nicht der beste Zeitpunkt dafür."

Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild Fotostrecke

Er gehe dennoch von einer Überprüfung aus, "einfach, um ein paar Dinge besser nachvollziehen zu können", erklärte Norris. "Abgesehen davon kann ich nichts tun. Ich muss einfach weitermachen und mein eigenes Ding durchziehen."

Zur Schuldfrage im Zwischenfall bei Kurve 1 äußerte sich Norris nicht, sondern meinte schlicht: "Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte, und ich werde nichts weiter hinzufügen."

Der Sprint-Vorfall wird kontrovers diskutiert

Andere hingegen diskutieren den Vorfall um Norris und Piastri kontrovers - und sehen teilweise auch Fernando Alonso von Aston Martin oder Nico Hülkenberg von Sauber in der Verantwortung.

Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

Alonso und Hülkenberg hatten sich in Kurve 1 innen befunden, als Piastri hinter Norris nach innen zog. Dabei kam es zu Berührungen, die letztlich alle vier beteiligten Fahrer das Rennen kosteten.

Vor zwei Wochen in Singapur hatte sich Ähnliches ereignet, aber unter umgekehrten Vorzeichen: Nicht Piastri war mit Norris kollidiert, sondern Norris mit Piastri. McLaren leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein und kündigte am Medientag in Austin überraschend "Konsequenzen" für Norris an, ohne jedoch ins Detail zu gehen.

McLaren-Boss Zak Brown machte lediglich Andeutungen - die Fragen nach interner Disziplin und Teamhierarchie bleiben offen.