Zak Brown tobt nach Sprint in Austin: "Amateurhaftes" Fahrverhalten!

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Teamchef Zak Brown hat das Geschehen am Start des Sprint-Rennens zum Großen Preis der USA scharf kritisiert, nachdem beide Fahrer des Teams - Lando Norris und Oscar Piastri - bereits in der ersten Runde ausschieden.

Die beiden WM-Anwärter waren von den Plätzen zwei (Norris) und drei (Piastri) gestartet, kamen jedoch nicht einmal über den ersten Sektor hinaus. In der berüchtigten ersten Kurve des Circuit of the Americas kam es zu einer Kettenreaktion, bei der Piastri versuchte, Norris auf der Innenseite beim Ausgang von Kurve eins zu überholen, als er von Nico Hülkenberg getroffen wurde.

Der deutsche Sauber-Pilot befand sich dabei zwischen dem McLaren des Australiers und dem Aston Martin von Fernando Alonso, wodurch Hülkenbergs Vorderrad Piastris linken Hinterreifen traf. Der Kontakt schleuderte Piastri in seinen Teamkollegen Norris, beide McLaren erlitten dabei unreparablen Schaden.

Brown kristisiert Hülkenberg: Hat da nichts zu suchen!

McLaren-CEO Zak Brown machte seinem Ärger nach dem Rennen Luft: "Das war einfach schrecklich", sagte der US-Amerikaner bei Sky. "Keiner unserer Fahrer trifft hier eine Schuld. Das war Fahrkunst auf Amateurniveau. Einige der Fahrer da vorne haben einfach unsere beiden Jungs abgeräumt."

Auf die Frage, ob allein Hülkenberg für den Zwischenfall verantwortlich sei, erklärt Brown: "Ich möchte mir die Wiederholung noch einmal ansehen, aber klar ist: Nico ist in Oscar hineingefahren - und er hatte da schlicht nichts verloren." Brown fügt hinzu, der entstandene Schaden sei "relativ leicht zu beheben", sodass beide McLaren-Fahrzeuge für das Qualifying am späteren Samstag wieder einsatzbereit sein dürften.

Fahrer frustriert: "Ich wurde einfach getroffen"

Trotz des Doppelausfalls bleibt Oscar Piastri an der Spitze der Fahrerwertung, 22 Punkte vor Norris. Dahinter verkürzte Max Verstappen seinen Rückstand auf 55 Zähler - der Red-Bull-Pilot hat in den vergangenen drei Wochenenden zwei Siege eingefahren und ist mit dem Sprintsieg in Austin damit weiterhin im Titelkampf.

Nach dem unglücklichen Zwischenfall zeigte sich Lando Norris sichtlich enttäuscht: "Keine Ahnung, ich wurde einfach getroffen - was hätte ich denn tun sollen? Ich muss mir das Ganze nochmal anschauen. Ich wurde einfach getroffen, rausgenommen - da konnte ich nichts machen."

Auch Oscar Piastri schilderte den Moment aus seiner Sicht: "Ich habe die Szene aus den TV-Bildern noch nicht gesehen, aber mein Start war gut und wir beide sind ziemlich tief in Kurve eins hineingegangen. Ich wollte auf der Innenseite zurückschneiden, dann gab's den Treffer. Kein großartiger Start in den Tag - ich muss mir das noch einmal genau ansehen."