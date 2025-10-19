  • 19. Oktober 2025 · 17:52 Uhr

    von F.Cleeren, Co-Autor: R.Vording, Übersetzung: S.Ehlen

So lange bleibt McLaren neutral - auch wenn der Titel auf dem Spiel steht

Der Formel-1-Titelkampf spitzt sich in Austin weiter zu, doch McLaren bleibt standhaft: (Noch) keine Teamorder zwischen Lando Norris und Oscar Piastri

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Teamchef Andrea Stella betont, dass sein Team "noch weit davon entfernt" sei, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri gegenüber Lando Norris zu bevorzugen.

Der Titelkampf 2025 schien lange ein reines Duell zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen zu sein, doch durch Red Bulls jüngste Formsteigerung hat Max Verstappen wieder eine Außenseiterchance auf seinen fünften Titel in Folge: Der Niederländer gewann zwei der letzten drei Rennen.

Verstappens Chancen wurden zudem dadurch verbessert, dass beide McLaren-Piloten zuletzt viele Punkte liegen ließen - beim Sprint zum Grand Prix der USA in Austin, als sie sich in der ersten Runde gegenseitig aus dem Rennen nahmen und Verstappen acht Punkte "geschenkt" bekam.

Der Startcrash mit Norris und Piastri in Austin - Bild für Bild

Damit liegt Verstappen nun nur noch 55 Punkte hinter Piastri und 33 hinter Norris. Weil Norris seinem Teamkollegen jedoch weiterhin dicht auf den Fersen ist, sieht McLaren derzeit keinen Anlass, einen der beiden Fahrer zur Nummer eins zu erklären.

Wie Teamchef Stella seine Haltung begründet

"Wir überprüfen unseren Ansatz ständig, aber wir sind noch weit davon entfernt, einen Fahrer zu priorisieren - vor allem, solange beide noch realistische Chancen haben", erklärte Stella am Samstagabend in Austin.

"Das ist unsere Art, Rennen zu fahren. So verstehen wir den Wettbewerb: Wir wollen fair bleiben und Gleichbehandlung für beide Fahrer gewährleisten. So ist die Lage im Moment."

Der Italiener ergänzte: "Es sind noch so viele Punkte zu vergeben, dass Verstappen definitiv noch im Rennen ist. Das Wichtigste für uns ist daher, sicherzustellen, dass der Weltmeister in einem papayafarbenen Auto sitzt."

Video wird geladen…

"Aber wer das letztlich sein wird? Das Team möchte, dass sowohl Oscar als auch Lando ihre Titelambitionen weiterverfolgen können - solange das vernünftig ist und wir uns nicht gezwungen sehen, uns auf einen Fahrer festzulegen."

Auch Teamchef Zak Brown hatte sich zuvor in diesem Sinne geäußert.

Verstappen startet am Sonntag auf dem Circuit of The Americas von der Poleposition und will Piastris Vorsprung weiter verkürzen. Der Australier hatte im Qualifying Probleme und geht von Rang sechs ins Rennen, während Norris neben Verstappen aus der ersten Reihe startet.

