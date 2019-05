Dank Met-Gala & Coachella: Lewis Hamilton voller Energie

(Motorsport-Total.com) - Fallschirmspringen in Katar, Musikfestival in Kalifornien, Fotoshooting und Mode-Event in New York - und dazwischen fünf Doppelsiege mit Mercedes. So sah der Terminkalender von Lewis Hamilton in den vergangenen Wochen aus. Der Brite erklärt nach seinem dritten Saisonsieg in Spanien, warum ihn dieser Lebenswandel erst so erfolgreich gemacht hat.

© LAT Lewis Hamilton liebt sein Jetset-Leben auch 2019 Zoom Download

"Es geht darum, deine Grenzen zu kennen", beginnt der fünffache Weltmeister zu erklären, als er auf seine Aktivitäten abseits der Rennstrecke angesprochen wird. Der Brite war erst in der Dienstagnacht vor dem Barcelona-Wochenende aus den USA angereist.

ANZEIGE

"Das gesamte Wochenende war ich in der Stadt [New York]. Meine Freunde feierten jede Nacht Party, ich war aber um elf Uhr im Bett. Am Vormittag habe ich jeweils trainiert", gibt er einen Einblick in seinen Lebenswandel. In der Stadt, die niemals schläft, hat sich der Brite unter die High Society gemischt.

Met Gala: Anzug kam in der Modewelt "gut" an

Zunächst war er mit Modelfreundin Gigi Hadid bei einer Parfumpräsentation, am 6. Mai folgte er schließlich der Einladung zur Met-Gala, einem der größten und wichtigsten Red-Carpet-Events des Jahres (Anlass ist die Modeausstellung des Metropolitan Museum of Art). Dort traf er unter anderem auf Tennisstar Serena Williams und Modeschöpferin Donatella Versace.

"In New York war ich mit Tommy [Hilfiger, Modedesigner]", verrät der 34-Jährige. "Es war eine Ehre, auf der Met-Gala eingeladen zu sein, weil man dafür ausgewählt wird. Nur ein paar bekommen diese Möglichkeit." Es war bereits sein fünfter Besuch der begehrten Veranstaltung.

In diesem Jahr erschien der modebewusste Formel-1-Fahrer in einem selbst designten Anzug von Hilfiger. "Es war großartig. Das wurde sehr gut in der Modewelt aufgenommen, was sehr wichtig ist." Zuvor absolvierte er ein Fotoshooting für seine neueste Modekollektion mit dem Designer.

"Geht darum, die richtige Balance zu finden"

Erst im März präsentierte er in Berlin seine zweite Kollektion mit dem offiziellen Mercedes-Modepartner. Zwischen Formel-1-Saisonauftakt, seinem ersten Sieg in Bahrain und dem zweiten in China hatte er außerdem noch Zeit für einen Besuch des berühmten Musikfestivals Coachella in Kalifornien.

"Coachella war ein ganzes Wochenende voller Spaß mit Freunden und ohne Arbeit. Ich konnte tolle Beziehungen zu neuen Leuten aufbauen", freut er sich. Auf dem Festival hing er unter anderem mit dem erfolgreichen US-Florettfechter Miles Chamley-Watson ab.

"Es geht einfach darum, die richtige Balance zu finden. Ich bin jetzt erfahren genug, um zu wissen, wie ich mich vorbereiten muss." Die Erfolge auf der Rennstrecke geben dem 76-fachen Grand-Prix-Sieger recht. Hamilton hat in der Hybrid-Ära (seit 2014) immerhin die Hälfte aller Rennen gewonnen.

In der WM-Wertung 2019 steht er nach fünf Rennen erneut an der Spitze. Fragen nach seinen Freizeitaktivitäten tut er mit folgenden Worten ab: "Ehrlich gesagt fragen mich viele, ob das meinen Fokus vom Rennfahren weglenkt? Aber nein, es liefert mir zusätzliche Energie." Er gehe eben auch außerhalb der Racing-Welt seiner Bestimmung nach. "Das macht mich glücklich."