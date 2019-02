Lewis Hamilton: Singapur 2018 beweist, dass ich den Trubel brauche

"In den Tagen davor war ich auf der anderen Seite des Erdballs", spielt er auf sein Programm zwischen den Rennen in Monza und Singapur an: Aus Italien reiste er damals in sein Appartement in Monaco, ehe es weiterging zur Präsentation seiner ersten Modekollektion in Schanghai. Dann ging es wieder zurück nach Italien, zur Hochzeit eines Freundes, und als kleine Draufgabe noch zur Fashion-Week in New York.

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.