Brawn über Hamilton-Lifestyle: "Habe meine Lektion gelernt"

"Ich respektiere seine Stärke, mit der er sein eigenes Leben führt", stellt Brawn klar. "Er weiß, was für ihn am besten ist und was ihn motiviert." Für die Formel 1 sei es außerdem sehr positiv, eine so "starke" Persönlichkeit in den eigenen Reihen zu haben. Das Team habe an seinem Erfolg aber ebenso einen großen Anteil wie er selbst, so Brawn weiter. Mercedes habe es in der Hybrid-Ära geschafft, seine Konkurrenten abzuschütteln. Deshalb würde der Rennstall aktuell die Königsklasse dominieren.

