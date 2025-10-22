"Diskussion beendet": Ferrari-Teamchef Vasseur begrüßt Botschaft von Elkann

(Motorsport-Total.com) - Die neuesten Gerüchte, dass Ex-Red-Bull-Teamchef Christian Horner zu Ferrari wechseln könnte, haben auch der Scuderia für Wirbel gesorgt: Lewis Hamilton ärgert sich darüber, doch Ferrari-Präsident John Elkann stellte sich deutlich hinter den aktuellen Teamchef Fred Vasseur.

© Motorsport Images Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat Rückendeckung von Präsident John Elkann Zoom Download

Wie der Franzose auf die Rückendeckung reagiert? "Ehrlich gesagt denke ich, dass es für alle gut ist, so eine Nachricht zu bekommen", sagt Vasseur. "Aber da wir einen ständigen Kontakt haben, hatten wir die Botschaft schon - sie war eher für Dritte und externe Zielgruppen gedacht."

Konkret heißt das: Mit seiner offiziellen Aussage zu Vasseur wollte Elkann der Öffentlichkeit verdeutlichen, dass an der aktuellen Besetzung bei Ferrari nichts zu rütteln ist und sämtliche Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Horner nicht der Wahrheit entsprechen.

"Es ist wichtig, weil man so die Diskussion beendet und sich auf die nächste konzentriert, anstatt auf alle Fragen dazu zu antworten", ergänzt Vasseur, dessen Zukunft in dieser Saison nicht zum ersten Mal infrage gestellt wurde. Schon in der ersten Saisonhälfte stand der Franzose in der Kritik.

Neuer Vertrag für Vasseur mit mäßigem Erfolg

Ende Juli wurde der Vertrag mit dem aktuellen Ferrari-Teamchef verlängert, um den Gerüchten endgültig ein Ende zu setzen. Ganz so erfolgreich war diese Strategie der Italiener jedoch nicht: Die Spekulationen um Christian Horner halten sich weiterhin hartnäckig.

"Es lenkt uns als Team ein wenig ab", ärgert sich Hamilton, der Vasseur schon lange kennt. "Natürlich hat das Team klar gemacht, wo es in Bezug auf Freds Vertragsverlängerung steht, und Fred, ich und das gesamte Team arbeiten hart an der Zukunft des Teams. Solche Dinge sind also natürlich nicht hilfreich."

"Ich weiß, dass alle in der Fabrik unglaublich hart arbeiten, fokussiert sind, und solche Gerüchte können manchmal ablenken." Bleibt zu hoffen, dass die aktuelle Klarstellung von Elkann endlich Ruhe bringt - und Ferrari sich wieder voll auf die Leistungen auf der Strecke konzentrieren kann.