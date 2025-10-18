Gasly: Alpine hat trotz miserabler Saison 2025 "alle Zutaten" für Erfolg

(Motorsport-Total.com) - Pierre Gasly ist der Meinung, dass Alpine "alle Zutaten" für Erfolg in der Formel 1 hat, obwohl das Team derzeit auf dem besten Weg ist, seine schlechteste Platzierung aller Zeiten in der Konstrukteurswertung zu erzielen.

Pierre Gasly fährt seit 2023 für Alpine und hat Vertrag bis Ende 2028

Bei noch sechs ausstehenden Rennwochenenden liegt Alpine auf dem letzten Platz der Formel-1-Konstrukteurswertung 2025. Hinzu kommt: Seit dem Grand Prix von Spanien im Juni gab es für den Alpine A525 keine signifikanten Upgrades mehr. Kleinere Updates funktionieren nicht wie vorgesehen, was zu einem Rückschritt geführt hat.

Das schlechteste Ergebnis für ein Team aus Enstone (die Fabrik ist seit 1992 in Betrieb) war bislang der neunte WM-Platz von Renault im Jahr 2016. Zur Saison 2021 hat Alpine Renault übernommen und ist seitdem nie schlechter als WM-Sechster geworden. Jetzt also sieht alles danach aus, dass man die Saison 2025 auf dem letzten Platz abschließen wird.

Für 2026 aber nimmt Alpine umfassende Veränderungen vor. Das eigene Motorenprogramm wird aufgegeben. Beginnend mit der neuen Saison wird man ein Mercedes-Kundenteam sein. Außerdem ist Steve Nielsen als Geschäftsführer zum Team gekommen. Der erfahrene Brite, und auch Führungspersonen wie Flavio Briatore, überzeugen Gasly, dass Alpine auf dem richtigen Weg ist.

Gasly ist überzeugt, dass es mit Alpine wieder aufwärts gehen wird

"Wenn man sich die Leute in diesem Team ansieht, haben wir meiner Meinung nach alle Zutaten, um ein erfolgreiches Team zu sein", sagt Gasly, der selber seit 2023 für Alpine fährt und der in diesem Jahr seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. "Steve ist großartig. Ich glaube aber, wir haben auf allen Ebenen sehr kluge Leute mit viel Erfahrung, die in der Formel 1 erfolgreich waren. Deshalb bin ich für die kommende Saison sehr optimistisch."

"Es ist nicht schön, jedes Wochenende auf diesem Stuhl zu sitzen und immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen", gibt Gasly zu, "aber leider wird sich das nicht plötzlich ändern. Wir müssen einfach dranbleiben, uns anstrengen und die Arbeit erledigen, die wir zu tun haben. Hoffentlich sprechen wir in ein paar Monaten über andere Erwartungen an die Wochenenden".

Steve Nielsen hat sich in diesem Jahr dem Alpine-Team angeschlossen

Besonders beeindruckt ist Gasly davon, wie Alpine mit Blick auf das neue Technische Reglement, das 2026 kommen wird, reagiert hat: "Ich habe hohe Erwartungen. Das wissen sie. Ich bin aus den richtigen Gründen sehr optimistisch. Ich habe großes Vertrauen in die Leute, die wir haben, und in all die Veränderungen, die wir vornehmen."

"Alle Prozesse, die wir ändern, die Leute, die wir in der Fabrik haben, die neuen Leute, die dazukommen. Es scheint einfach alles zusammenzupassen", sagt Gasly und stellt heraus: "Die Position, in der wir uns heute befinden, verschafft uns einen Vorteil in Bezug auf die Entwicklungszeit für nächstes Jahr."

In der Saison 2025 liegt Alpine auf Kurs zum letzten WM-Platz, aber ...

"Auf dem Papier sind wir damit unseren Konkurrenten gegenüber im Vorteil. Ich glaube fest daran, dass das Team das Beste machen kann aus all den Entscheidungen, die wir zu Beginn der Saison getroffen haben", so Gasly.

Und genau deshalb bleibt der Sieger des Grand Prix von Italien 2021 (damals für AlphaTauri) gelassen, was die aktuelle Saison von Alpine angeht, denn "es ergibt keinen Sinn, Frustration aufzubauen, die sich bis zum Ende des Jahres nicht legen wird".

"Ich bin einfach sehr realistisch, was unsere Situation angeht. Ich will mich einfach auf die Dinge konzentrieren, die ich kontrollieren kann, und versuchen, mein Bestes für das Team zu geben, und umgekehrt. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, in den letzten sechs Rennen so intensiv zu arbeiten wie es nötig ist, um uns bestmöglich auf das nächste Jahr vorzubereiten", so Gasly.