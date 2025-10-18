  • 18. Oktober 2025 · 13:12 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow

"Keinen guten Eindruck": Wolff spricht Klartext über Verstappen-Gerüchte

Noch vor wenigen Monaten wurde Max Verstappen mit einem möglichen Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht - Wie Toto Wolff die Gespräche heute bewertet

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen feiert gemeinsam mit Red Bull wieder Siege - und lässt damit fast vergessen, dass der Weltmeister noch vor wenigen Monaten mit Mercedes geflirtet hatte. Damals galt ein möglicher Wechsel als ernsthafte Option, und jetzt: Wie sieht Teamchef Toto Wolff die Gespräche im Rückblick?

Foto zur News: "Keinen guten Eindruck": Wolff spricht Klartext über Verstappen-Gerüchte

© circuitpics.de

Toto Wolff steht (wieder) hinter George Russell und Kimi Antonelli Zoom Download

"Nun, die Wahrheit ist, dass man aus Fehlern lernen muss. Ich glaube nicht, dass es ein absichtliches 'Flirten' war, sondern eher ein Zufall", erklärt der Österreicher bei Sky UK. "Es war klar, dass man dieses Gespräch führen musste, und dann trafen wir uns im Sommer einfach an einem ähnlichen Punkt, was im Nachhinein natürlich keinen guten Eindruck macht."

Wolff betont zugleich, dass die damaligen Gespräche keinerlei Unruhe ins Team bringen sollten. "Es ging nicht darum, irgendjemanden zu destabilisieren", stellt er klar, denn auch das wurde diskutiert. "Ich denke, das liegt jetzt alles hinter uns. Alles ist geklärt, die Verträge sind unterschrieben, und wir schauen nach vorne."

Wolff sieht "keinen Zweifel" beim Fahrer-Duo

Vor wenigen Tagen hatte Mercedes seine Fahrerpaarung für 2026 bestätigt: George Russell und Kimi Antonelli werden die Silberpfeile in die neue Ära führen. Während Antonelli zunächst einen Einjahresvertrag erhielt, soll Russell eine mehrjährige Vereinbarung haben.

Die Formel-1-Fahrer 2026

"Ich denke, Stabilität ist entscheidend", betont Wolff und unterstreicht damit die strategische Weitsicht der Entscheidung. "Ein rollierender Einjahresvertrag ist für niemanden wirklich gut. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen: Es gibt bestimmte Klauseln, die damit zusammenhängen."

Für den Teamchef steht vor allem die gemeinsame Perspektive im Vordergrund. "Uns ist wichtig, dass sowohl der Fahrer als auch das Team das Gefühl haben, dass dies der gemeinsame Weg in die Zukunft ist. Wir sind mit unserem Fahrer-Duo sehr zufrieden; die Balance stimmt, und daran besteht kein Zweifel."

Foto zur News: "Keinen guten Eindruck": Wolff spricht Klartext über Verstappen-Gerüchte

© Formula 1

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bleibt (vorerst) bei Red Bull Zoom Download

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Mercedes auch im kommenden Jahr bei Verstappen anklopfen könnte - mit Blick auf 2027, als Ersatz für Antonelli. Dann hätten die Stuttgarter zwei Top-Fahrer im Team. Ein Szenario, das Erinnerungen an die legendäre Teamdynamik zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg im Jahr 2016 weckt.

Wolff wimmelt Verstappen-Gerüchte direkt ab

Ob das klappt? "Beides kann funktionieren. Wir haben sehr erfolgreiche und dominante Epochen gesehen, etwa bei Ferrari, wo es eine klare Nummer eins gab", erinnert Wolff. "Und andere Teams hatten zwei Fahrer, die sich gegenseitig auf höchstem Niveau gefordert haben."

Eine bevorzugte Lösung habe er dabei nicht, betont der Österreicher. "Ich persönlich habe keine feste Präferenz, man will einfach die bestmögliche Fahrerpaarung haben. Manchmal bedeutet das zwei Fahrer, die gegeneinander kämpfen, und manchmal ergibt es sich eben, dass es eine klare Hierarchie gibt."

Auch mögliche teaminterne Rivalitäten schrecken Wolff nicht ab, im Gegenteil: "Ich mag Kontroversen, das ist meine Komfortzone", schmunzelt er. Dass ein möglicher Wechsel Verstappens zu Mercedes damit grundsätzlich ausgeschlossen wäre, lässt sich also nicht behaupten. Doch Wolff will keine neue Gerüchtewelle lostreten.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Das wäre sicherlich gute Unterhaltung für alle, keine Frage. Aber wir wollen keine neuen Gerüchte in Umlauf bringen", stellt der Mercedes-Teamchef abschließend klar. "Kimi und George - das ist die Kombination, auf die wir in Zukunft setzen. Es ist ein starkes Fahrerduo."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mit Russell und Antonelli: Mercedes hält am eigenen Mit Russell und Antonelli: Mercedes hält am eigenen Masterplan für 2026 fest
Foto zur News: Wechselgerüchte 2026: Verstappen erklärt sein Schweigen zu Wechselgerüchte 2026: Verstappen erklärt sein Schweigen zu Mercedes
Foto zur News: Nach McLarens Titel: Der heimliche Millionen-Krieg um Platz Nach McLarens Titel: Der heimliche Millionen-Krieg um Platz zwei
Foto zur News: Wechselt Verstappen zu Mercedes? Toto Wolff spricht Wechselt Verstappen zu Mercedes? Toto Wolff spricht Klartext!
Foto zur News: Jetzt bestätigt er es auch selbst: Max Verstappen fährt 2026 Jetzt bestätigt er es auch selbst: Max Verstappen fährt 2026 für Red Bull!
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Formel1.de auf YouTube