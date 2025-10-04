"Ein paar Rennen entfernt": Alpine schiebt F1-Fahrerwahl für 2026 auf

(Motorsport-Total.com) - Alpines neuer Geschäftsführer Steve Nielsen hat erklärt, dass das Team "noch ein paar Rennen entfernt" sei, eine Entscheidung über seine Fahrerpaarung für die Formel-1-Saison 2026 zu treffen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob Nachwuchsfahrer Franco Colapinto auch im kommenden Jahr im Team bleiben wird.

© Getty Images Europe Pierre Gasly und Franco Colapinto: Sind sie auch 2026 das Fahrerduo bei Alpine?

Colapinto konnte in den vergangenen vier Rennen dreimal Teamkollege Pierre Gasly im Qualifying schlagen. Gasly hatte seinen Vertrag mit Alpine kürzlich langfristig verlängert. Der Rennstall prüft laut Nielsen in erster Linie interne Optionen für 2026, darunter Colapintos Vorgänger Jack Doohan und Ersatzfahrer Paul Aron, falls der Argentinier sich keinen neuen Vertrag sichern kann.

Nielsen lobte Colapintos Fortschritte, betonte jedoch, dass das Team noch etwas Zeit brauche, um die jüngste Formentwicklung richtig einzuschätzen. "Für neue Fahrer ist der Einstieg immer schwierig. Wir haben bei vielen aus der Formel 2 Auf und Abs gesehen", sagte Nielsen.

"Franco hatte einen schweren Start, aber in den letzten Rennen hat sich das stabilisiert. Er konnte Pierre in zwei oder drei Rennen schlagen. Momentan ist er auf Augenhöhe, was gut ist. Wir wissen aber nicht, ob dieser Trend anhält. Wir hoffen es. Die endgültige Entscheidung über Franco und andere Kandidaten fällt erst in einigen Rennen", so Nielsen weiter.

Auch wenn Doohans Chancen auf ein Comeback als gering gelten, bestätigte Nielsen, dass der Australier "weiterhin Teil unseres Programms" sei, wollte jedoch "nicht sagen, ob oder wann er wieder fahren wird".

Nielsen: Alpine-Leistung spiegelt Talent in Enstone nicht wider

Nach seinem ersten Monat an der Spitze des Teams aus Enstone verglich Nielsen seine Rückkehr mit dem Besuch seiner "alten Schule". Der Brite hatte bereits zu Benetton- und Renault-Zeiten für das Team gearbeitet.

Nielsen war 2017 von Toro Rosso zum Formula One Management (FOM) gewechselt, wo er Sportdirektor wurde. 2023 trat er für elf Monate eine Position bei der FIA an. Zu den größten Veränderungen seit seiner letzten Teamtätigkeit zählt er die Einführung der Budgetobergrenze.

© circuitpics.de Steve Nielsen ist der neue starke Mann am Teamsitz in Enstone

"Wenn man an eine alte Schule zurückkehrt, ist vieles vertraut, aber manches kleiner, als man es in Erinnerung hat. Anderes ist neu. Es war großartig, zurückzukommen", sagte Nielsen.

"Ich wurde sehr freundlich aufgenommen, es gibt viele bekannte Gesichter, aber auch viele neue. Ich war acht Jahre lang nicht in einem Team, daher muss ich mich erst wieder einarbeiten. Vieles hat sich verändert - etwa die Budgetgrenze, die es damals noch nicht gab."

Trotz der aktuell schwierigen Lage des Teams sieht Nielsen großes Potenzial in Enstone. "Es ist ein großartiger Ort mit viel Talent. Was wir momentan auf der Strecke zeigen, spiegelt nicht das Können und die Möglichkeiten wider, die wir hier haben. Unsere Aufgabe ist es, das zu ändern", sagt er.