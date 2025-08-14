  • 14. August 2025 · 18:06 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Filip Cleeren, Übersetzung: Norman Fischer

Christian Horner nun auch offiziell von allen Ämtern bei Red Bull entbunden

Nach seinem überraschenden Aus als Teamchef bei Red Bull wurde Christian Horner nun auch offiziell von allen Direktoren-Posten der Unternehmen entfernt

(Motorsport-Total.com) - Der entlassene frühere Teamchef von Red Bull, Christian Horner, ist nun auch offiziell aus seiner Position als Direktor entfernt worden. Der Brite hat seinen Posten als Leiter der diversen britischen Unternehmen von Red Bull offiziell niedergelegt - einen Monat nach seiner überraschenden Entlassung.

Foto zur News: Christian Horner nun auch offiziell von allen Ämtern bei Red Bull entbunden

© circuitpics.de

Die Ära von Christian Horner bei Red Bull ist nun offiziell beendet Zoom Download

Horner war wenige Tage nach dem Großen Preis von Großbritannien als Teamchef und CEO von Red Bull abgesetzt worden. Damit endete seine 20-jährige Amtszeit in Milton Keynes, nachdem die Red-Bull-Aktionäre beschlossen hatten, einen Wechsel vorzunehmen.

Während die österreichische Unternehmensseite versuchte, wieder mehr Kontrolle über Horners weitreichendes Aufgabenfeld zu erlangen, setzte die Muttergesellschaft den früheren Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies als Horner-Nachfolger ein - mit einem enger gefassten Verantwortungsbereich, der sich auf Red Bull Racing konzentriert.

Aufstieg und Fall von Christian Horner bei Red Bull

Zum Zeitpunkt seiner Absetzung wurde Horner mit sofortiger Wirkung von seinen operativen Aufgaben entbunden, war auf dem Papier jedoch weiterhin als Direktor mehrerer im britischen Handelsregister eingetragener Gesellschaften tätig - darunter Red Bull Racing, Red Bull Technology, Red Bull Powertrains (Betreiber der aktuellen Honda-Motoren) sowie Red Bull Powertrains 2026.

Am Donnerstag zeigten neue Einträge im Handelsregister, dass Horner in den vergangenen 48 Stunden nun offiziell als Direktor dieser vier Firmen abberufen wurde. Dies deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen mit dem 51-Jährigen über Abfindungsmodalitäten geeinigt hat.

Zum Zeitpunkt von Horners Absetzung im Juli wurde Red Bulls langjähriger globaler Personalchef Stefan Salzer aus administrativen Gründen als Direktor in die vier Gesellschaften eingetragen.

"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher

Video wird geladen…

Ralf Schumacher über das Erdbeben in der Formel 1: Christian Horner ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Teamchef von Red Bull Racing. Weitere Formel-1-Videos

Unter Horners Führung gewann Red Bull acht Fahrer-Weltmeisterschaften - jeweils vier in dominanten Phasen von Max Verstappen und Sebastian Vettel - sowie sechs Konstrukteurs-Titel.

Horner war im vergangenen Jahr auch Mittelpunkt einer Kontroverse wegen angeblich unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin - eine interne Untersuchung, von der er später entlastet wurde.

Die Affäre vertiefte jedoch die Spannungen zwischen Horner und der österreichischen Unternehmensseite, die zunehmend misstrauisch gegenüber der Machtfülle wurde, die Horner in den vergangenen Jahren aufgebaut hatte.

Mit Mekies als neuem Teamchef bei Red Bull ernannte das Unternehmen Alan Permane, zuvor Rennleiter, zu dessen Nachfolger bei Racing Bulls.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Ex-Fahrer: Darum ist Horners Formel-1-Rückkehr nur eine Ex-Fahrer: Darum ist Horners Formel-1-Rückkehr nur eine Frage der Zeit
Foto zur News: Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und McLaren ändert
Foto zur News: Ralf Schumacher: Horner ist bei Red Bull "am Ikarus-Syndrom Ralf Schumacher: Horner ist bei Red Bull "am Ikarus-Syndrom gescheitert"
Foto zur News: Helmut Marko: "Die Entscheidung wurde von Oliver Mintzlaff Helmut Marko: "Die Entscheidung wurde von Oliver Mintzlaff getroffen"
Foto zur News: Laurent Mekies: Vom Job als Horner-Nachfolger nur kurz davor Laurent Mekies: Vom Job als Horner-Nachfolger nur kurz davor erfahren!
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Strecken, auf denen nur ein Fahrer gewonnen hat
Formel-1-Strecken, auf denen nur ein Fahrer gewonnen hat
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Nico Hülkenberg
Alle Formel-1-Autos von Nico Hülkenberg
Foto zur News: Die Fehler von Oscar Piastri im WM-Kampf 2025
Die Fehler von Oscar Piastri im WM-Kampf 2025
Foto zur News: Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Foto zur News: Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Mehr Fotos & Fotostrecken
AnzeigeFormel-1 Tickets Österreich 2026 kaufen
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Foto zur News: Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Foto zur News: "Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
Foto zur News: Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Niederlande
Zandvoort
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Italien
Monza
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Aserbaidschan
Baku
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Anzeige motor1.com