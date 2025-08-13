  • 13. August 2025 · 08:02 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Laurens Stade

Ex-Fahrer: Darum ist Horners Formel-1-Rückkehr nur eine Frage der Zeit

Nach 20 Jahren bei Red Bull musste Christian Horner gehen, doch ein ehemaliger Formel-1-Fahrer rechnet mit einem Comeback - nur nicht sofort

(Motorsport-Total.com) - Der frühere Formel-1-Fahrer Robert Doornbos rechnet mit einem Comeback von Langzeit-Teamchef Christian Horner - aber erst "in ein paar Jahren".

Foto zur News: Ex-Fahrer: Darum ist Horners Formel-1-Rückkehr nur eine Frage der Zeit

© circuitpics.de

Der langjährige Red-Bull-Teamchef Christian Horner Zoom Download

Horner war im Juli nach 20 Jahren bei Red Bull entlassen und durch den bisherigen Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies ersetzt worden. Kurz darauf bestätigte Max Verstappen seinen Verbleib bei Red Bull für die Formel-1-Saison 2026.

Stand jetzt ist Horner dann nicht dabei in der Formel 1. Doch Doornbos hält eine Rückkehr für wahrscheinlich. Im Gespräch mit Motorsport.com Niederlande sagte Doornbos: "Christian ist erst 51 Jahre alt, hat aber 20 Jahre Erfahrung als Teamchef und Geschäftsführer bei einer der größten Marken der Welt. Sein Erfolg spricht für sich."

Was Horner bei Red Bull stets gefehlt hat

Mit Horner an der Spitze des Formel-1-Teams hat Red Bull wiederholt herausragende Erfolge erzielt: Von 2010 bis 2013 gewann die Energydrink-Marke mit Sebastian Vettel viermal in Folge die Weltmeisterschaft, von 2021 bis 2023 ebenfalls viermal in Folge mit Max Verstappen. Nach Siegen ist Red Bull bereits das vierterfolgreichste Team. (Mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!)

Doch laut Doornbos gab es bei Red Bull immer eine Sache, die Horner nicht erreicht hat: "Eigentum - was Lawrence Stroll oder Toto Wolff haben. Man möchte Anteile am Team besitzen, und es gibt nur sehr wenige Teams, bei denen das möglich ist."

Die Faktoren, die zu Horners Aus bei Red Bull führten

Doornbos selbst fällt nur Alpine ein. "Das ist so ein Team, das irgendwann in große Schwierigkeiten geraten könnte und sagt: 'Wir wissen nicht mehr weiter' - und Flavio Briatore wird es nicht ewig machen", erklärt Doornbos.

"Da könnte Christian sagen: 'Das ist genau das richtige Projekt. Ich übernehme, aber ich will Anteile, und wir machen daraus wieder etwas Großes.'"

Horner wechselt nicht zu Ferrari, aber ...

Denn Alpine hat in der Vergangenheit - als Renault-Werksteam und davor als Privatteam Benetton - bereits mehrfach die Formel-1-Weltmeisterschaft gewonnen: 1994/95 mit Michael Schumacher und 2005/06 mit Fernando Alonso. Dieses Team könnte Horner zurück in die Erfolgsspur bringen.

Formel-1-Quiz

Wie oft kam Jean Behra in der Formel 1 ins Ziel?

14 34 23 22

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Zumindest bei Ferrari kommt Horner in den nächsten Jahren nicht unter: Das Formel-1-Traditionsteam hat kürzlich den Vertrag von Teamchef Frederic Vasseur verlängert.

Vielleicht auch, weil Horner abgesagt hat - wie Doornbos vermutet: "Meiner Meinung nach ist Christian fest an England gebunden. Man zieht nicht einfach mit der ganzen Familie nach Maranello."

Oder wird am Ende die - scherzhaft formulierte - Befürchtung von Mercedes-Teamchef Wolff wahr und Horner schließt sich dem Automobil-Weltverband (FIA) an? Das glaubt Doornbos nicht: "Ich sehe ihn nicht in einer FIA-Funktion zurückkommen. Ich glaube aber schon, dass er es noch einmal als Teamchef versuchen wird." Die Frage ist nur: bei welchem Team?

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Doornbos: Gespräche zwischen Max und Mercedes waren Doornbos: Gespräche zwischen Max und Mercedes waren "intensiv"
Foto zur News: Experte warnt: Rückkehr von Red Bull an die Spitze "kann Experte warnt: Rückkehr von Red Bull an die Spitze "kann Jahre dauern"
Foto zur News: Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und McLaren ändert
Foto zur News: Ralf Schumacher: Horner ist bei Red Bull "am Ikarus-Syndrom Ralf Schumacher: Horner ist bei Red Bull "am Ikarus-Syndrom gescheitert"
Foto zur News: Verstappen bleibt bei Red Bull: Kluge Entscheidung oder Verstappen bleibt bei Red Bull: Kluge Entscheidung oder riesiger Fehler?
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Foto zur News: Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
2. Tag
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
1. Tag
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Mehr Fotos & Fotostrecken
AnzeigeFormel-1 Tickets Österreich 2026 kaufen
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Foto zur News: Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Foto zur News: "Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
Foto zur News: Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: WEC 2026: Updates zu Herstellern, Teams und Fahrern
WEC - WEC 2026: Updates zu Herstellern, Teams und Fahrern
Foto zur News: Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
F2 - Türkischer Sim-Racer Cem Bölükbasi bekommt Chance in der Formel 2
Foto zur News: Kolumne zu den 24h Nürburgring 2025: Eine letzte Wahrheit gibt es nicht
NR24 - Kolumne zu den 24h Nürburgring 2025: Eine letzte Wahrheit gibt es nicht
Foto zur News: NASCAR Las Vegas: Logano fährt sich bei Überschlag von Reddick ins Finale!
NASCAR - NASCAR Las Vegas: Logano fährt sich bei Überschlag von Reddick ins Finale!
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
Formel-1-Quiz

Wie oft kam Jean Behra in der Formel 1 ins Ziel?

14 34 23 22
Formel-1-Quiz
Anzeige InsideEVs