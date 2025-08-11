  • 11. August 2025 · 15:14 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow

Experte warnt: Rückkehr von Red Bull an die Spitze "kann Jahre dauern"

Günther Steiner bremst die Euphorie um Laurent Mekies: Der neue Teamchef ist "kein Zauberer" und könnte Jahre brauchen, um Red Bull an die Spitze zu bringen

(Motorsport-Total.com) - Der neue Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies, der Christian Horner abgelöst hat, soll das Team zurück an die Spitze der Formel 1 führen. Doch Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner warnt vor verfrühtem Optimismus. "Ich hoffe nur, dass man auf Laurent Mekies nicht zu viel Druck ausübt", sagt der Südtiroler. "Der ist auch kein Zauberer."

Foto zur News: Experte warnt: Rückkehr von Red Bull an die Spitze "kann Jahre dauern"

© circuitpics.de

Laurent Mekies steht vor einer großen Aufgabe, findet Günther Steiner Zoom Download

Das angeschlagene Erfolgsteam, das aktuell auf dem vierten Platz der Konstrukteurs-WM liegt, wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, könne sogar "Jahre dauern", meint Steiner in einem aktuellen Interview mit web.de. "Red Bull ist derzeit eher auf dem Weg nach unten als nach oben. Mekies hat einen riesigen Job vor sich."

Für Red Bull dennoch ein Neustart: "Die Unruhe im Team war ja nicht neu", erinnert der 60-Jährige und mit Blick auf die Horner-Affäre im Frühjahr 2024. "Das hat sich über eineinhalb Jahre aufgebaut, es kam immer wieder etwas Neues dazu. Und irgendwann hat man entschieden: Jetzt muss Ruhe rein."

Mekies muss "neue Top-Leute gewinnen"

"Die sportliche Leistung ist nicht mehr da wie früher, Max Verstappen ist unzufrieden, und den willst du natürlich bei Laune halten. Deshalb will man sich bei Red Bull neu aufstellen." Dass das für den neuen Teamchef Laurent Mekies allerdings keine leichte Aufgabe wird, ist offensichtlich.

"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher

Video wird geladen…

Ralf Schumacher über das Erdbeben in der Formel 1: Christian Horner ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Teamchef von Red Bull Racing. Weitere Formel-1-Videos

"Gute Leute sind gegangen und haben sich auf andere Teams verteilt", sagt Steiner mit Blick auf Adrian Newey, Rob Marshall und weiteren Personalien, die Red Bull in den letzten Monaten den Rücken gekehrt haben. "Jetzt muss er versuchen, neue Top-Leute zu gewinnen, und das ist schwer."

Doch dies sei nicht die einzige Herausforderung, die auf Mekies zukomme. "Und außerdem baut Red Bull mit Ford den Motor selbst. Das ist ein gewaltiges Projekt", weiß Steiner. "Im ersten Jahr wird das ganz sicher nicht reibungslos laufen."

Steiner: Red Bull 2026 "nicht ganz vorne"

Mit Blick auf die Zukunft wagt der gebürtige Italiener eine Prognose: "Sie werden 2026 im vorderen Feld dabei sein, aber nicht ganz vorne", glaubt der frühere Haas-Teamchef. "Der Rückstand zur Spitze wird bleiben." Dennoch ist er nicht davon überrascht, dass Max Verstappen vorerst bei Red Bull bleibt.

Formel-1-Quiz

Wie viele Siege erzielte das Red Bull-Team in der Formel 1?

128 124 130 125

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

"Nein, denn ich glaube, dass es eine sehr strategische Entscheidung von ihm ist", betont Steiner. "Max weiß: Bei Red Bull hat er die Option, Ende 2026 auszusteigen. Das gibt ihm maximale Flexibilität. Wenn Red Bull überraschend stark bleibt, ist er genau am richtigen Ort."

Sollte allerdings ein anderes Team vorne liegen, werde Verstappen für 2027 das Cockpit wechseln. "Wenn Mercedes ab 2026 stark ist, wird er dort einen mehrjährigen Vertrag bekommen", glaubt Steiner. "Ein Wechsel jetzt mit einem langfristigen Vertrag wäre riskanter."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Laurent Mekies: Vom Job als Horner-Nachfolger nur kurz davor Laurent Mekies: Vom Job als Horner-Nachfolger nur kurz davor erfahren!
Foto zur News: Jetzt spricht Helmut Marko: Darum ist Mekies nicht der "neue Jetzt spricht Helmut Marko: Darum ist Mekies nicht der "neue Horner"
Foto zur News: Helmut Marko: "Die Entscheidung wurde von Oliver Mintzlaff Helmut Marko: "Die Entscheidung wurde von Oliver Mintzlaff getroffen"
Foto zur News: Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und McLaren ändert
Foto zur News: Helmut Marko bestätigt: Max Verstappen auch 2026 bei Red Helmut Marko bestätigt: Max Verstappen auch 2026 bei Red Bull!
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Foto zur News: Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
2. Tag
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
1. Tag
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Mehr Fotos & Fotostrecken
AnzeigeFormel-1 Tickets Österreich 2026 kaufen
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Foto zur News: Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Foto zur News: "Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
Foto zur News: Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Niederlande
Zandvoort
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Italien
Monza
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Aserbaidschan
Baku
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker