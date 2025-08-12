Steiner über Vasseur bei Ferrari: "Fred rauszuwerfen? Das wäre falsch"

(Motorsport-Total.com) - Günther Steiner ist sich sicher, dass Frederic Vasseur bei Ferrari Zeit braucht und die Ära ab der Formel-1-Saison 2026 mit einem neuen technischen Reglement mitgestalten sollte. Der ehemalige Haas-Teamchef hält die Italiener für ein starkes Team, das sich in der Konstrukteurswertung hinter McLaren auf Platz zwei festgesetzt hat - vor Mercedes und Red Bull. Vasseur und Ferrari haben erst im Juli 2025 den Vertrag verlängert.

© circuitpics.de Günther Steiner lobt Ferrari für die Verlängerung mit Frederic Vasseur Zoom Download

Gegenüber Web.de sagt Steiner: "Das war die richtige Entscheidung. Es dauert Jahre, bis sich ein Team eingespielt hat. Und: Ferrari steht aktuell auf Platz zwei in der Konstrukteurswertung. Vielleicht entspricht es nicht ganz den Ansprüchen im Ferrari-Management, die vom WM-Titel träumen, aber realistisch betrachtet ist das Team stark."

"Und jetzt Fred rauszuwerfen? Das wäre falsch", stellt er klar. "Dann kommt der Nächste, sagt, er muss alles umbauen, und braucht wieder zwei Jahre Schonfrist. Fred muss jetzt die Chance bekommen, 2026 mitzugestalten. Erst dann wird man sehen, ob es funktioniert."

Konstanz und Ruhe in Maranello könnten der Schlüssel zum Erfolg sein. Das glaubt auch Vasseur selbst: "Ich denke, es ist ein langer Prozess. Das gilt für uns, aber auch für die gesamte Formel 1: Wenn du siegen willst, brauchst du personelle Konstanz - sowohl beim Einstellen als auch im Management. Gerade beim Rekrutieren ist das wichtig, denn heute kommen noch neue Menschen ins Team. Das ist gut für die Zukunft, denn Stabilität ist der Schlüssel."

John Elkann ist der Vorsitzende von Ferrari und möchte die Scuderia gerne wieder an der Spitze der Königsklasse sehen. "Wir sind auf einer Linie, denn erstens machen wir gemeinsam weiter und zweitens liegen wir auf Rang zwei", so Vasseur. "Acht Teams im Grid würden gerne auf Platz zwei liegen, das vergisst man manchmal."

"Unser Ziel ist es nicht, Zweiter zu sein, sondern Erster", so Vasseur weiter. "Wir versuchen, näher an McLaren heranzukommen, aber das ist eine Herausforderung." Doch in der Formel 1 kann sich das Blatt schnell wenden: Das vormals dominante Red-Bull-Team liegt nur noch auf Platz vier, Mercedes ist nur Dritter. McLaren hat plötzlich das Ruder übernommen.

"Wir sind im Rennen gar nicht mehr so weit weg, aber wir müssen im Qualifying noch näher dran kommen, denn wenn du von weiter hinten startest, ist es schwierig", erklärt Vasseur das nächste Ziel bei Ferrari. "Wir kommen aber Schritt für Schritt näher heran."