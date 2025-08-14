214 Rennen ohne Sieg: Wo reiht sich Fernando Alonsos Strähne ein?

(Motorsport-Total.com) - Seit 214 Rennen wartet Fernando Alonso nun schon auf einen Sieg in der Formel 1. Die meisten Karrieren in der Königsklasse dauern nicht einmal so lange - im Gegenteil: In der Geschichte der Formel 1 haben überhaupt nur 19 Fahrer mehr Grands Prix absolviert, als die Durststrecke des zweimaligen Weltmeisters jetzt bereits andauert.

Wenn man jetzt bedenkt, dass Alonso mit 32 Siegen auf Rang sieben der Bestenwertung steht, dann wird dieser Fakt nur noch erstaunlicher. Einen Rekord hat der 44-Jährige damit aber nicht aufgestellt. Wir blicken auf weitere Fahrer, die ähnliche Durststrecken erlebt haben.

Kevin Magnussen: 185 Grands Prix

Man kann wohl sagen, dass Kevin Magnussen in der Formel 1 nie eine realistische Siegchance hatte. Der dänische Fahrer verbrachte sieben seiner neun Formel-1-Saisons beim bescheidenen Haas-Team, während seine zweite Saison bei einem strauchelnden Renault-Rennstall stattfand, als die französische Marke in die Weltmeisterschaft zurückkehrte.

Magnussen führte in 9.898 Rennrunden kein einziges Mal, wurde aber in seinem ersten Formel-1-Rennen - dem Australien-GP 2014 in Melbourne mit McLaren - Dritter, bevor er nach der Disqualifikation von Daniel Ricciardo auf Platz zwei vorrückte. Zum Rennsieger Nico Rosberg fehlten ihm allerdings 26,777 Sekunden.

Sergio Perez: 189 Grands Prix

Sergio Perez mag seine Karriere mit genauso vielen Siegen wie Jochen Rindt und Gilles Villeneuve beendet haben - dank einer langen, eher mäßig erfolgreichen Zeit bei Red Bull -, doch sein erster Sieg ließ lange auf sich warten, da er den Großteil seiner Karriere bei Force India/Racing Point verbrachte.

Und was für ein erster Sieg das war: Perez wurde in der ersten Runde von Charles Leclerc in Bahrain gedreht, fand sich auf dem letzten Platz wieder, kämpfte sich aber - mit etwas Hilfe von Safety-Cars und einem Mercedes-Reifenfehler bei Lewis-Hamilton-Ersatz George Russell - sensationell an die Spitze.

Zuvor war Perez' größter Erfolg ein zweiter Platz mit Sauber, als er 2012 in Malaysia gegen Ferraris Fernando Alonso um den Sieg kämpfte.

Andrea de Cesaris: 208 Grands Prix

Bedauerlicherweise als "De Crasheris" verspottet, nahm Andrea de Cesaris an 208 Rennen teil, schied jedoch in 147 davon aus - darunter mindestens 35 Mal nach Kollisionen oder Fahrfehlern.

Für nicht weniger als zehn verschiedene Teams in 15 Saisons fahrend, holte de Cesaris die Pole für den USA-West-GP 1982 in Long Beach mit Alfa Romeo, wurde jedoch von Niki Lauda überholt und schied später aus.

Auch in Belgien 1983 übernahm er von Startplatz drei die Führung vor Alain Prost und Patrick Tambay, verlor durch einen langsamen Boxenstopp Zeit und musste schließlich wegen technischer Probleme aufgeben.

Ansonsten stand de Cesaris fünf Mal auf dem Podium, am nächsten am Sieg war er in der Saison 1983: Zweiter in Kyalami (neun Sekunden hinter Riccardo Patrese) und Hockenheim (1:11 Minuten hinter Rene Arnoux).

Auch in Monaco 1982 war er ein echter Siegkandidat. Das chaotische Rennen endete mit vier Führungswechseln in den letzten vier Runden, doch de Cesaris ging das Benzin aus, just als er in der letzten Runde die entscheidende Führung übernehmen wollte.

Fernando Alonso: 214 Grands Prix

Es mag seltsam wirken, einen 32-fachen Grand-Prix-Sieger in dieser Liste zu sehen, und doch: Seit seinem letzten Triumph in Spanien 2013 mit Ferrari bleibt der 33. Sieg aus. Fernando Alonso verbrachte die letzten zwölf Jahre im Mittelfeld - bei McLaren, Alpine und Aston Martin - mit gelegentlichen Podien: zwei mit Ferrari (2014), eines mit Alpine (2021) und stolzen acht mit Aston (2023). Ein echter Siegkandidat war er jedoch nicht mehr.

Seine beste Chance seit 2013 war der Ungarn-GP 2014, den er bis zur drittletzten Runde anführte und gegen Daniel Ricciardo (Red Bull) sowie Lewis Hamilton (Mercedes) um den Sieg kämpfte.

Seitdem bestritt Alonso 9.850 Rennrunden - und führte dabei nur sechs an.

Nico Hülkenberg: 241 Grands Prix

Nico Hülkenberg hat zwar endlich beim 239. Start im diesjährigen Großbritannien-GP sein erstes Formel-1-Podium geholt, hält aber weiterhin den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Grands Prix ohne Sieg.

Seine sieglose Serie zieht sich durch die gesamte Karriere, die er ausschließlich bei Mittelfeld-Teams verbrachte: von Williams über Sauber bis zu Force India, Renault und Haas.

Als Rookie holte er 2010 in Brasilien die Pole mit Williams, wurde jedoch schon in der ersten Runde von beiden Red Bulls überholt und belegte am Ende Rang acht.

Hülkenberg führte drei Mal ein Formel-1-Rennen an, jedoch nur in Brasilien 2012 in "echt", als er auf nasser Strecke McLarens Jenson Button überholte und 30 Runden in Führung lag. Ein Halbdreher kostete ihn die Spitze, Lewis Hamilton übernahm, und ein späterer Crash mit Hamilton bedeutete Rang fünf. Eine bessere Chance bekam er nie.

Den Rekord für die meisten Grands Prix in Folge ohne Sieg hält der Deutsche damit, doch es gibt noch zwei andere Statistiken, die wir an dieser Stelle gerne erwähnen möchten.

Die (zweit-)längste Serie ohne Sieg nach einem Sieg: Jarno Trulli - 135 Grands Prix

Abgesehen von Alonso war Jarno Trulli der etablierte Rennsieger mit der längsten erfolglosen Serie in Folge.

Der Italiener zeigte schon 1997 in seiner Debütsaison viel Potenzial, bekam einen Platz bei Prost, fuhr danach für Jordan und Renault. Fast drei Saisons war er bei Renault, kurz bevor das Team die Formel 1 dominierte - dennoch holte er 2004 einen denkwürdigen Sieg in Monaco.

© Motorsport Images Jarno Trullis einziger Formel-1-Sieg kam 2004 in Monaco Zoom Download

Doch seine Ergebnisse und das Verhältnis zu Teamchef Flavio Briatore verschlechterten sich, und er verbrachte den Rest seiner Karriere im Mittelfeld bei Toyota sowie beim Hinterbänkler Lotus.

Trulli bescherte Toyota eine Pole und sieben Podestplätze, war aber selten siegfähig. Am nächsten kam er 2005 in Bahrain (Zweiter, 13 Sekunden hinter Alonso) und 2009 beim gleichen Rennen (Dritter von der Pole, neun Sekunden hinter Jenson Button).

Die meisten GPs zwischen zwei Siegen: Kimi Räikkönen - 111 Grands Prix

Kimi Räikkönen ist der einzige Formel-1-Fahrer, der mehr als 100 Grands Prix zwischen zwei Siegen bestritten hat - zwischen Australien 2013 und USA 2018.

In dieser Zeit, meist bei Ferrari, holte er nicht weniger als 30 Podien, stand aber nie ganz oben. Chancen gab es dennoch: 2013 in Deutschland (Lotus) nur eine Sekunde hinter Sebastian Vettel, 2015 in Bahrain (Ferrari) 3,4 Sekunden hinter Lewis Hamilton.

2017 führte er in Monaco 33 Runden lang von der Pole, wurde aber von Teamkollege Vettel überholt. 2018 hatte er weitere Möglichkeiten, unterlag aber Mercedes in Hockenheim und Monza, bis er schließlich in Austin wieder gewann.

Räikkönens Rekord ist in Gefahr - Alonso braucht nur einen Sieg, um ihn zu brechen.